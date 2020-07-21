落紅亦有意外懷孕風險

Q：我在一星期前和男朋友在激情下發生了性行為，那是我的第一次，事前沒做準備，沒有使用安全套，男朋友在體內發射，我也有流血，男朋友說處女膜穿了後會和他的東西一同流出。到今天大約已到經期日，但仍未來經，由於向來經期準多數30天便來，我感到非常擔心，應否服用事後丸？謝謝。

一舊雲的女生

A：你的生理周期以30天一個循環，你和男朋友在來經前一星期發生性行為，按推算已進入低風險期，這意味意外懷孕的風險通常較低，但並不代表「懷孕零風險」。但由於事後緊急避孕丸必須於性行為的48小時內服用才能發揮功效，現刻已錯過時限，只好靜心等待經期來臨，若是月事久久不來，超過原定來經日子5天的話，便需驗孕。

情到濃時確實激情如浪湧，然而伴侶也實在不能無視安全性行為，把可能的後果完全拋諸腦後。擁有正確的性知識也是重要的，坊間經常誤傳處女膜穿破的時候，精子不能流入，令人誤信處女首次性交並不會懷孕。事實上，「落紅」是處女膜經性行為猛烈撞擊而脫落，它不同於月經，女性如在排卵期間進行第一次性行為亦有機會意外懷孕。今趟性行為發生於低風險期內，你縱使擔憂卻急也急不來，惟有盡量放鬆情緒等待月事來臨，心情過分緊張只會打擾經期，累你乾着急。

開展了性生活，你和男朋友需要更注意安全性行為，宜持續筆錄記低每月的來經日，不能疏懶。不管有否過着伴侶性生活，普遍女性亦應為自己好好記錄月事，當一旦發生任何性健康症狀，求診時醫生都會問及經期狀況。而每次發生性行為，都要謹記使用安全措施，不可單憑彩數或依賴事後緊急避孕。事後丸有副作用，服後會引起身體短期不適如噁心、頭暈、兩次月經之間陰道出血、未來數月至半年的經期紊亂問題等。有很多女性因服藥後導致經期紊亂，期間又再進行不安全性行為，而難以擺脫重複服用事後緊急避孕丸的惡性循環。伴侶之間應協議採用哪種避孕方法，究竟是最簡單直接地使用安全套？抑或由女方長期服用避孕藥物？這是雙方需要事先作決定的。

李偉儀