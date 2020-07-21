當雨僑係女王　羅力威為「前世情人」做家傭

歌手羅力威與太太雨僑的愛情結晶品將於8月出世，回想初時得知佗B消息時，他笑言覺得真的不簡單：「因為唔係想中就中，原來啲嘢唔容易。」並預告BB出世時，自己或會感動落淚：「我唔係多喊嘅人，但重要事情會容許自己喊吓。」提到太太順產，或有機會撞正太太8月5日生日，他表示：「都幾得意呀。（想唔想同一日？）我冇所謂，但好似有啲人話唔係幾好，但我不嬲百無禁忌。」而屆時他亦會陪入產房及剪臍帶。

他坦言現時當正太太女王般服侍：「因為辛苦嗰個係佢，我返到屋企坐喺梳化度，隻貓就會坐上我個肚，5分鐘後我已經覺得好攰，更何況要我10個月都係咁，所以我好尊重太太，對佢好係好應該！」他現時一收工就想立即回家做埋餘下的家務，之後亦不打算請傭人：「覺得做家務係好簡單嘅事，同埋我喺屋企唔着衫，唔想有外人喺度令我要着衫，而且屋企人同親戚都可以幫手坐月同湊BB。」

阿威提到之後會寫歌送給囡囡：「畀佢聽下爸爸寫嘅歌郁下都好。（培養佢嘅音樂天分？）唔多唔少，但我對下一代冇任何要求，佢開心健康成長，揀自己興趣就得。（覺得自己會係嚴父定慈父？）我會係好合理，我同太太都係好溫和嘅人，我哋應該會有自己一套。」講到囡囡是爸爸的前世情人，問可已想像到時會錫晒囡囡，冷落太太？他笑言：「好難講，但冇話一定要錫晒一個嘅，可以個個都錫，但早排我對貓嘅錫可能有一、兩刻會多過老婆，有時可能佢唔小心撞到啲貓，我嗰一下就會語氣重咁話唔好整到佢哋。（太太有冇嬲你？）冇，小動物或小朋友唔識照顧自己，需要特別關懷同愛，大人都冇得呷醋嘅。」

而為了之後可以專心湊B，他近日更一次過推出兩首新歌《旅行娃娃》和《廢物女友》，其中《廢》形容女生表面上很美，但私下可能較亂，其中他笑言要幫太太執手尾，如熄燈、閂水喉，但自己亦會在太太面前展露「廢物」一面：「可能我廢嘅會係驚曱甴。（由太太負責捉曱甴？）佢捉到就係，但佢都捉唔到，哈哈！」

化妝：Yan Chiu@ndnco.

髮型：Adam Hui@W Salon by IL colpo

場地：Red Sugar, Kerry Hotel