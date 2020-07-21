潛水遇險！余曉彤頭髮纏珊瑚命懸一線

有14年潛水經驗的余曉彤（Hidy），曾到不少國家潛水，大開眼界，她說：「睇多咗三分之二世界！我見過一條10米長嘅蘇眉，當時都嚇親，但教練話佢哋好善良。舊年去古巴幫海洋頻度拍攝，同二、三十條鯊魚喺水底跳舞，近到同佢哋對望。啲鯊魚好親切，仲畀條鯊魚撞到個頭，感覺好似被車胎撞埋嚟，自己都暈一暈！（唔驚？）我不嬲對鯊魚印象好好，之前都接觸過，佢哋傷人嘅數字好少，並唔係電影《大白鯊》咁恐怖，其實人類仲恐怖啦！食鯊魚！」

最令她膽怯的是與鱷魚影相，她說：「嗰次真心驚，因為未接觸過，同埋好多新聞話佢哋會食人。當地人教我哋試吓鱷魚嘅脾性，之後先落去拍攝，條鱷魚喺我旁邊，我唔敢喺佢個頭隔籬，而係喺佢個頭後少少游，心諗就算擰過嚟都咬唔到我。經過嗰次之後，發覺『鱷魚頭老襯底』係真嘅，佢哋唔係咁冷血。」

問到可曾「遇險」，Hidy說：「有次真係好驚險，攞住自拍喺海底影魚同珊瑚，當時我徒手潛水，影幾下就上水面吸幾啖氣再落去，點知影得太興奮，個頭掉轉咗咁拍，啲頭髮畀珊瑚纏住，第一次有死亡嘅感覺！當時冇人睇到我，佢哋全部喺水面，我不停Chok，連埋珊瑚一齊Chok上嚟，黐咗喺頭髮度，好彩執番條命！」Hidy現於香港開潛水學校，她說：「我想將潛水文化普及，令更多人了解海洋。」