【估佢考幾多分】鄧卓殷港姐DSE女狀元　醒你3手準備

香港中學文憑考試（DSE）今日（22日）放榜，港姐、亞姐齊齊為考生派放榜「貼士」打氣。美貌與智慧並重的「學霸」鄧卓殷建議考生放榜前只要有「3個Plan」在手，就能無後顧之憂。

鄧卓殷Best Five取得33分

前香港小姐亞軍鄧卓殷在香港大學建築系以一級榮譽畢業，當年的DSE成績自然優異，她謙稱當年成績比預期好，四科5**成績彪炳，Best Five取得33分。她指當年放榜前相約了幾個女仔在家一齊煮飯，Girl's Talk傾偈，令自己分心放鬆心情。她說：「當年考試同放榜有一段時間，成績都已成定局，反而唔係太緊張，因為做乜都幫唔到個結果。不過，今屆考生真係唔容易，由考試時間、考試安排、去到放榜安排都未必係預計咁，有額外壓力係好正常。放榜前一晚可以輕鬆啲，搵啲嘢去令自己分吓心，唔好令到自己咁緊張，可以約埋幾個同學Video Call傾吓偈，或者同家人搵套笑片睇吓輕鬆吓。」

鄧卓殷提議放榜前對要有三手準備，因為放榜後的打算更重要，揀甚麼科、繼續進修、還是投身社會工作，也要有心理準備，她說：「大家加油，諗定三個結果，一個最壞、一個預期嘅、一個比預期好嘅結果，有三個方案就可以放鬆啲心情，有咁多個plan喺手放榜就唔使咁擔心，大家加油。」

何依婷Best Five取得27分

港姐亞軍何依婷（Regina）是首屆DSE考生之一，她說：「當年放榜前好緊張，放榜前都喺屋企打機、上網，睇戲，搵啲鍾意嘅嘢做，唔好令自己咁大壓力。成績喺放榜呢一刻可能會好擔心，但喺人生漫漫長路成績只係好細嘅一點，盡咗力成績係點都問心無愧。出咗成績可能好多疑惑、憂慮，最緊要唔好怕醜，大膽啲問吓老師、家人、朋友嘅意見。

陳曉華Best Five取得27分

前香港小姐冠軍陳曉華指當年DSE放榜時心情反而很輕鬆，因為已諗定多個「Plan B」，作好最壞的打算，港姐冠軍果然美貌與智慧並重。幸而出來的成績比預期好，令她驚喜非常：「放榜心情幾輕鬆，因為諗定好多plan B，再考多年﹖入唔到大學讀其他課程？已經諗定唔同出路。希望今屆考生心情輕鬆啲，做啲自己鍾意嘅嘢，煮吓飯、做吓瑜伽減壓，其實成績係點都有唔同出路，如果成績唔滿意，可以試吓考多年，唔係一次考試就決定人生，大家加油。」

馮盈盈Best Five取得28分

藝人馮盈盈當年是第一屆DSE考生，她直言很明白大家的緊張，並為考生們加油：「當時我緊張到前一晚同朋友一齊，成晚冇瞓過，之後返學校取成績表，成績係Best Five取得28分，同預計差唔多，可以入到心儀科目同大學，先可以鬆一口氣！今年考DSE有好多變數，各位同學能夠順利完成考試已經好叻，加油呀！」

盈盈為了該考生放鬆心情，更自爆當年瘀事「娛賓」：「今年喺網上攞成績表，我覺得都係好事，因為當年我返學校攞嘅時候，因為太開心，淨係掛住同老師、同學分享喜悅，忘記咗出面等緊我嘅父母，令佢哋擔心，之後先知原來我開心得滯，唔記得同佢哋講。」

羅思雅Best Five取得24分

2019年亞姐亞軍羅思雅，是第一屆DSE考生，當年考獲24分成績，她說：「我考當年是首屆，自己好緊張，屋企人好想我升上大學，所以好明白今年考生一定更緊張，依家疫情關係冇街出，我覺得大家可稍為放肆吓，打吓機、做瑜伽，同學視像傾偈都可減壓。今日諗番起當時考公開試，雖然係人生重要階段，但唔好睇成績太重，之後仲有好多挑戰，就算考唔到理想成績，好似我成績唔係想像咁好，我中文及數學只得3分，好唔開心，但天無絕人之路，最後都入到大學，但反而得到全額獎學金畀我去英國讀碩士學位，所有嘢唔係必然。」