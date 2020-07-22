東方日報C1：鄧卓殷鼓勵DSE考生　三手準備輕鬆放榜

香港中學文憑試（DSE）今日放榜，港姐與亞姐齊齊為考生打氣兼派放榜貼士。美貌與智慧並重的「學霸港姐」鄧卓殷建議考生放榜前要有「3個Plan」在手，就算成績未如理想亦能輕鬆面對。

今屆DSE受疫情影響，考生由備戰、考試到放榜需面對不少變數，心情自然特別緊張。前香港小姐陳曉華、鄧卓殷、何依婷與亞姐羅思雅，以過來人身份分享放榜經驗，為他們減壓。

前港姐亞軍「學霸」鄧卓殷在港大建築系以一級榮譽畢業，當年的DSE成績同樣優異，取得4科5**，最佳5科取得33分。她建議考生放榜前要有「三手準備」，因為成績已成定局，反而放榜後的計劃更重要，升學選科、繼續進修、還是投身社會工作，也要有充足的心理準備，她說：「大家加油，諗定3個結果，最壞嘅結果、預期嘅結果、比預期好嘅結果，有3個方案應對就可以放鬆啲心情，有咁多個Plan喺手，放榜就唔使咁擔心。」

陳曉華作最壞打算

鄧卓殷透露當年放榜前，約了女性朋友在家「Girls' Talk」，令自己分心放鬆心情：「今屆考生真係唔容易，由考試時間、考試安排，到放榜安排都未必係預計之內，有額外壓力係好正常，搵啲嘢令自己分吓心，唔好咁緊張。」

至於DSE最佳5科成績達27分的前港姐冠軍陳曉華透露，當年放榜前有多個「Plan B」，作好最壞的打算：「放榜心情幾輕鬆，因為諗定好多Plan B，重讀再考多年、入唔到大學進修其他課程，已經諗定唔同出路。希望今屆考生心情輕鬆啲，做啲自己鍾意嘅嘢去減壓，成績係點都有唔同出路，唔滿意成績可以試吓考多年，並唔係一次考試就決定人生，大家加油！」

何依婷打機減壓

前港姐亞軍何依婷與前亞姐羅思雅均是第一屆DSE考生，當年最佳5科考獲27分的何依婷說：「當年好緊張，放榜前喺屋企打機、上網、睇戲，令自己冇咁大壓力。放榜呢一刻必定好擔心成績，但係人生漫漫長路，成績只係好細嘅一點，盡咗力就問心無愧。」羅思雅說：「我當年得24分，成績唔係想像咁好，但天無絕人之路，最後都入咗大學，仲得到全額獎學金，去咗英國讀碩士學位，所有嘢唔係必然。」

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