安芭赫德爆尊尼曾企圖推佢家姐落樓梯

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）控告《英國太陽報》誹謗案昨日續審，尊尼前妻安芭赫德（Amber Heard）繼續庭上作供大數前夫惡行！

安芭在庭上爆料首度自爆首次向前夫動粗是為了保護家姐Whitney，她表示那次事件發生於2015年3月，當時尊尼襲擊她兩姊妹。安芭說：「佢（尊尼）正準備推我家姐落樓梯之前，我記起我曾聽過佢曾經推前女友，相信係姬摩絲（Kate Moss）落樓梯。我會永遠唔會忘記呢件事。那次係我經過多年來（受虐）首次咁做（還擊）。」而尊尼律師就質疑點解安芭從未提及過尊尼襲擊姬摩絲一事。

昨日庭上尊尼律師亦讀出安芭與前男友創科富豪馬斯克（Elon Musk）的手機短訊，其中包括馬斯克表示會安排保安廿四小時保護她。當時正值二人瀕臨分手。他說：「即使你再也不想見我，這個提議仍然有效...」除了馬斯克之外，庭上亦有提到「姦夫」影星占士法蘭高（James Franco），尊尼律師提及之前公開的2016年閉路電視片段，片段中見到安芭離開閣樓住所落樓帶占士上樓。律師問安芭當時她是否企圖避開閉路電視鏡頭？安芭回應指當時她與占士交談，他發現她面上傷痕並加以慰問。