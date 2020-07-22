預測：國際政局持續不穩，宜檢討及重整儲蓄、強積金及保險計劃。

白羊：辭令及思考力較佳，助改善及增進與伴侶的溝通情況，關係將較和諧，宜多交流。

金牛：公事進程或會遇上一點阻力，但事業、工作及財運轉佳，良機不乏，宜保持沉着。

雙子：人氣極佳，桃花及戀愛運回升不少，感情及親子關係較佳。開單、簽約需予耐性。

巨蟹：人氣雖持續不穩，但精神士氣較旺，情緒及家庭運回升，與家人關係將較融洽。

獅子：社交運較佳，是會友敍舊，聯誼歡聚的好日子，宜趁機多會面，將有利增廣人脈。

處女：事業及正財運佳，議價力較強，求職等機遇不乏宜積極行事，但開單等需予耐性。

天秤：人氣回升，出門、出勤、公幹、旅行及海外項目等，保持友好，助招引貴人助力。

天蠍：精神狀態轉佳，較能享受夫妻生活，有利計劃生育，宜把握時機，積極努力啊！

人馬：戀愛運佳，不論現況如何，發展將較平穩，攜眷社交及多約會，將有助促進發展。

山羊：工作及財運轉佳，有利開單及簽約。求職、轉職及謀事等機遇不乏，卻需予耐性。

水瓶：人緣、桃花及戀愛運較佳，出勤、旅行、出門及公幹等可招引貴人，宜加以善用。

雙魚：人氣較佳，家庭運及情緒回穩，助增進溝通，多交流助改善固有問題及感情關係。