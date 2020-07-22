同男神有親密關係　湯怡拍咀戲嗌緊張！

英皇藝人湯怡人生初體驗，為「繽FUN主播室」做主持，跟主播嘉琪對稿時心情輕鬆，正式埋位亦應付自如，她「歸功」於平日不時拍網上短片，加上自問速記能力OK，所以表現自如。她說：「原來依家先進到攝錄機頂有字幕機幫手，成個過程好好玩，雖然我口才唔叻，但都叫做嘗試做過主播，冇畀人叮走已經好滿意。」

湯怡在訪問中透露先後與兩大男神陳家樂及王浩信有過「親密關係」，以為她一定揀家樂的床戲最難忘，結果卻出人意表，她竟自爆：「可能同家樂識得太耐，嗰場戲佢想點帶我都得，反而同王浩信拍無綫處女劇《反黑路人甲》就真係好緊張，事關未識佢嘅時候覺得佢好Cool、好驚佢，仲要有場車廂接吻戲，講佢錫完張振朗再錫我，咁即係我同張振朗間接接吻？當時我連自己心跳聲都聽得好清楚！」不過當被問到邊個男神好咀些時，她即怕醜說：「太唔真實喇！我唔知道呀！」

她坦言最初開工要融入「大家庭」的確有點壓力，整整一個星期只是「匿埋自己」，直至與台前幕後混熟原來已差不多煞科， 她不捨得地說：「佢哋再合作嘅機會比較容易，而我呢個『外來人』就要睇有冇下次機會。」