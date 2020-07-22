被指喺酒店內食煙惹禍　雪炫事務所發聲明否認傳聞

雪炫最近被指是珉娥被欺凌事件的旁觀者，近日又被翻舊帳指曾被傳耍打牌及在酒店房內吸煙引起警鐘誤鳴，但事務所已否認傳聞。

去年退出韓團AOA的26歲女星珉娥，早前在社交網自爆10年來被29歲隊長智珉欺凌，令她患上抑鬱症及恐慌症，更曾服食安眠藥及割脈自殺，事務所其後發聲明宣布智珉退團，不少網民認為AOA成員是旁觀者，當中與智珉最Friend的雪炫更成為網民指摘的對象，珉娥更被發現於最近在社交網取消關注雪炫，令人猜測二人亦有不和。

而雪炫近日就被網民翻舊帳，因她過往曾被傳耍大牌及在泰國酒店內吸煙導致警鐘誤鳴，一名記者曾於2016年9月在節目《勇敢的記者們》中，爆料指有一名外表清純、身形纖瘦及看起來性格很好的女團成員A小姐其實平時煙不離手及經常講粗口，而她赴泰國拍廣告時就獲安排入住最高級的酒店，但在她回房間休息後，卻突然響起警鐘：「原來A小姐喺房裏面食緊煙，但最大問題係佢嘅態度，正常係應該要道歉，但佢只係話『我唔知道呢度係禁煙區』，酒店方面仲話要報警，最後要品牌嗰邊跪低同酒店人員道歉先冇事。」

記者又指A小姐平時對工作人員及隊友的態度亦十分差，平時愛命令其他人做事：「有一位比較善良嘅成員B小姐成日聽佢吩咐，佢要咩都拎畀佢，而B小姐最近終於忍唔住對A小姐發火，最後都係B小姐先道歉，當B小姐話『我哋以後好好相處啦』，A小姐竟然講『算啦，反正我哋只係工作關係』。」

節目播出後，曾有網民猜測A小姐很可能是雪炫，最近再有網民翻炒該條節目的短片，因雪炫平時形象清純，憑弗爆身材及長腿成為廣告商的寵兒，亦曾於2016年赴泰國拍廣告，加上雪炫所屬的組合AOA爆出欺凌事件，令人猜想A小姐和B小姐便是雪炫和珉娥。

雪炫所屬的FNC事務所今午發聲明否認傳聞：「傳聞中的人物並不是雪炫，對於網絡上沒有根據的謠言和虛假事實，我們會收集資料及採取法律行動。」

另外，珉娥今日在社交網分享多張寫真照，當有粉絲問她是否正在拍廣告時，她就留言說：「我有一位好喜歡嘅妹妹係攝影師，我只係自己Set好頭同帶屋企嘅衫去工作室，因為大家都鍾意影相，所以先影咗呢輯相。」

至於最近拍畢劇集《了解的不多也無妨，是一家人》的AOA成員惠晶昨日在社交網發文，感謝劇組人員及觀眾5個月來的信任和愛戴，她又說：「我會努力讓身心變得更健康，也會更照顧身邊的人，會繼續學習成為更成熟的人，希望大家幸福。」