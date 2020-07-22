手越祐也奪最討厭尊尼藝人！山下智久贏盡喜愛
2020年07月22日 13:33
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2020度最討厭及最喜愛尊尼事務所藝人排行榜出爐。
日本雜誌公布2020度最討厭及最喜愛尊尼事務所藝人排行榜，上月被尊尼解除合約的手越祐也成為最討厭尊尼藝人，絕對實至名歸。
今次投票是4月至6月進行，有近2萬7,000人投票。已離巢的NEWS前成員手越祐也奪最討厭尊尼藝人冠軍，以7,486票高票當選首位，手越因不理事務所勸告，多次在政府頒布疫情緊急狀態下Call女夜蒲後，上月尊尼與手越解除合約，不少讀者認為他咎由自取，指手越無反省和欠責任心，不顧隊友的死活。至於第2位是龜梨和也，以6,743票當選，他同時以2,135票奪得最喜愛尊尼藝人第2位。去年與前女主播伊藤綾子結婚的嵐成員二宮和也排第6位，婚後被粉絲嫌棄，成為唯一入十大的嵐成員。
至於最喜愛尊尼藝人第1位是山下智久，以超過1萬,5000票高票奪冠，第3位是獲1,462票的木村拓哉，第4和第5位分別是King&Prince成員平野紫耀和Hey! Say! JUMP成員山田涼介。
2020度最討厭尊尼藝人排行榜
1位：手越祐也
2位：龜梨和也
3位：無
4位：小山慶一郎
5位：Jess
6位：二宫和也
7位：木村拓哉
8位：近藤真彦
9位：平野紫耀
10位：山下智久
2020度最喜愛尊尼藝人排行榜
1位：山下智久
2位：龜梨和也
3位：木村拓哉
4位：平野紫耀
5位：山田凉介
6位：相葉雅紀
7位：大野智
8位：櫻井翔
9位：永瀨廉
10位：增田貴久