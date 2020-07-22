【繽FUN劇場】你相信緣分嗎？曾經令人一生難忘嘅男生......

所謂「前世一千次的回眸，才換的今生的一次擦肩而過」，今世你相遇到嘅朋友或者情人都係一種緣分，呢兩樣情同樣要用心經營，亦都係付出同結果未必成正比。小編回想昔日讀書嘅好朋友，當年一起溫習、互訴心事、暗戀某學長、又會因為一啲少事而嘈交，但當大家畢業時還是相擁而哭，不捨之情更承諾要友誼永固，總總青澀回憶點滴在心頭。

畢業後各人各奔前程，有些人繼續學業、有些人選擇投身社會工作，更有些很早便組織家庭。昔日嘅好朋友各有各忙，由每月一次聚會逐漸變到3個月一次、半年一次、一年一次，甚至最終沒有聯絡。踏入每一個新階段亦慢慢認識一班新朋友 ，離開舊有嘅圈子，但直至如今經歷過唔同階段後，仲喺你身邊舊日嘅好朋友，呢段嘅友誼更難能可貴，令人更為珍惜，唔知大家身邊仲有幾多個係你嘅兒時好友呢？

作為閨蜜你願意同佢分享人生嘅高與低，無論開心同唔開心都可以同佢講，特別係你嘅好友搵到佢鍾意嘅人介紹你識嘅時候，你仲會唔覺意「福爾摩斯」上身，對對方嘅優缺點抽絲剝繭一一分析，只希望你嘅好友唔會受到傷害。但往往當局者迷，即使身邊旁人冷靜分析，作為局中人總會感覺行事，熱戀時更覺得對方係最好嘅人，唔相信旁人嘅意見，甚至姊妹情分分鐘為一個男人而嘈交，認真唔值得！

今集女主角人生美滿，有個好閨蜜同搵到個自己鍾意嘅人，友情愛情兩者兼得，佢仲覺得自己係全世界最幸福嘅女人。但係有時候幻想總係美好，現實中總會遇上唔同嘅考驗，究竟魚與熊掌可唔可以同時兼得？女主角究竟遇到咩事？即刻睇片啦！