【終於退燒】麥德羅向受感染人士道歉

確診新冠肺炎並入院接受治療的麥德羅，被指是屯門百人壽宴群組的源頭，他今拍片向大家報平安，並重申自己不知何時染病。短片中，他氣若游絲並且不時喘氣，他說：「大家好，多謝一直以嚟嘅關心，我得到呢個病，都唔知喺邊度傳染，如果接觸過我嘅朋友，感染到呢個病，我萬二分抱欺，都希望你快啲好番。我前日已經冇用呼吸機，呢兩日亦好番啲，退晒燒，之前燒咗五日，今日好啲，呼吸都好少少，都有啲喘，肺亦有啲痛，但起碼冇屙冇嘔冇發冷發熱，醫生之後會再同我檢查身體，再同我插喉入鼻哥窿Check吓，希望感染到呢個病嘅朋友快啲好番，記得戴口罩。」

至於麥德羅女友Apple則表示自己一切正常，不過由於政府病房短缺，她昨日由單人房調去三人房：「我本身冇乜咳，調咗房之後，其他病人有咳，我就長期瞓，同埋戴口罩。好多謝醫護人員細心照顧，希望疫情快啲過。」

同樣確診新冠肺炎的歌手施匡翹情況亦無特別，24日會再做測試，她還指很多人向她分享紓緩病情的方法，當中包括飲鹽水，她都會去試，並且很感激屋企人送物資給她：「因為醫院乜都冇，屋企人畀咗好多日用品好似沖涼液同畀鹽我，用嚟嗽口，大家加油！」施匡翹經理人公司回覆，施匡翹沒有接受過程凱欣訪問，只是8日師弟謝高晉直播當晚合照過，及打過招呼，而謝高晉則接受過程凱欣節目訪問，但高晉的檢測報告是陰性，總之希望她早日康復！