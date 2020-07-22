【總部全員撤離兼消毒】新城高層程凱欣初步確診新冠肺炎

新冠肺炎疫情未止，新城電台黃埔總部有工作人員初步確診。該電台向員工發出內部通告，指因有工作人員疑確診，黃埔總部現需暫時關閉及進行徹底消毒。除了新聞部留守最低限度必要人員外，其他員工須於今日（22日）下午5時半後全體撤退。

新城電台回應事件時確認，有一位員工今日初步確診，電台早前已進行了專業消毒。得悉有員工確診後，已再次為電台每一個地方再次進行專業消毒。而電台廣播隨即亦進行三台聯播，並繼續向市民提供廣播服務。

據悉，初步確診者為新城知訊台執行總監程凱欣，參考新城知訊台的節目表，程於逢周一至周五早上7時至10時，會聯同陳美思和袁灝謙主持《原來生活好快樂》節目。而早前確診的藝人施匡翹亦曾至新城電台，為節目《猜情尋》擔任主持。

新城電台關閉期間會暫停運作，只會自動化電腦運作播歌。財經台、知訊台及AM1044英文頻道將三台聯播，及以自動化電腦運作播歌，明日（23日）全台仍將繼續關閉，至周五（24日）或仍受影響。

程凱欣接受東網訪問時承認確診：「我嘅情況好穩定，只係有少少發燒，我星期一做咗快速測試係陰性，但好反覆，大家做咗測試都唔可以掉以輕心，我尋晚覺得有少少發燒同唔舒服，但好輕微，依家精神好好，多謝大家關心，相信好快可以出院，會打贏呢場仗。」

她又謂今日凌晨發燒不舒服去了急症室：「做咗深喉測試，係初步確診，問我點樣中招？依家好多人中招都源頭不明，當然有理由會諗可能同之前施匡翹佢哋有關，我都畀唔到答案，但社區疫情散播得好快，大家小心身體。」