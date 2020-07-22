文彩媛自爆係粉絲　同李準基演夫妻感期待

韓星李準基、文彩媛、張熙軫及徐賢宇主演的tvN新劇《惡之花》將於本月29日啟播，4人今午出席以線上直播形式進行的發布會，今次是李準基於2018年拍畢劇集《武法律師》後，相隔兩年再拍劇，他表示感到既興奮又有壓力。

李準基今次飾演過去14年欺騙飾演妻子的文彩媛，掩飾自己是人格障礙症患者及連環殺人疑犯的身份，他坦言看到劇本時便覺得這個角色並不簡單：「睇到劇本時就覺得係一個唔容易嘅挑戰，為咗完成好似拼圖一樣嘅故事，我一直喺度苦惱緊，希望觀眾們睇得開心，因為我依家都好享受地拍緊。」

李準基又指在收到演出邀請後，便與飾演妻子的文彩媛通話：「佢話我個角色好有魅力，叫我去挑戰吓，所以我就去咗同導演見面，覺得呢個係作為演員嘅我值得去挑戰嘅角色，所以就決定接拍。」

至於扮演重案組刑警的文彩媛就自爆是李準基的粉絲，她指高中時經常放學後去看電影，因此有了做演員的夢想，當時剛好是李準基的主演電影《王的男人》上映的時候，而她就曾在網吧搜尋過對方的名字：「三年前合作演《犯罪心理》時就對可以同喺大銀幕見過嘅人感到好神奇，今次係我第一次同人演夫妻，可以同李準基演令我覺得好期待。」