新城高層中招　薛家燕仲未知檢測結果

新城高層程凱欣初步確診新冠肺炎。薛家燕原本今日下午1點要phone in與嘉賓做節目，她表示：「但今朝11點幾監製思敏打畀我，要取消phone in，話公司有人確診，啲人要即刻離開電台，要有人清潔，上星期六清潔完，今日再清潔，依家節目就會全部播歌先。」她又謂不知原來是程凱欣中招：「但上星期施匡翹佢哋嚟咗之後，我哋都有做測試。」但她就笑言自己擺了烏龍，忘記貼回barcode就寄出去，於是今早對方再寄新一份過來，故要再等結果：「我上星期五都有喺新城錄節目，都唔知係咪同施匡翹同一個studio，不過錄完都有即刻消毒、換咪套等等。（會唔會擔心？）so far我都冇嘢。」她亦謂自上周五後再沒到新城錄音，全改為phone in，而TVB方面，再到下周才會錄影《流行經典50年》，而女兒珊珊亦很擔心她，身在美國都致電她，提她不要出街。

而范振鋒亦謂本身原來12點半有個節目：「但12點同事通知我唔使返嚟住，轉頭話因為有同事確診，變咗呢個錄音節目就延遲幾日先錄，可能到時屋企用電話或有器材可以錄，今晚有另一個節目，但都唔使做，因為要消毒，幾台會聯播播歌，大家留喺屋企做檢測。」他又謂一星期了已做了兩次檢測：「都係陰性，自己盡量唔好出街，工作喺屋企做到就盡量留喺屋企，心情係唔開心，擔心啲同事，覺得自己好近，身邊原來好高危。」他又坦言知道是程凱欣中招，自己上周五是最後一次返台，其後工作都是以錄音或phone in為主，老婆李思欣測試後亦呈陰性。

DJ鄭啟泰本身今晚要回新城錄節目，但現已取消，他又謂自上次施匡翹出事後，公司已安排他們眾人做檢測：「我今朝做咗，依家等結果，同埋上兩星期全公司都已規定要戴口罩。（擔心？）聽天由命，盡做咗，希望冇事啦。」DJ葉文輝（啤梨）喺社交網表示：「多謝各位關心，我和同事都很好，已測試並等待報告中，大家都唔好鬆懈。」

DJ思敏今早10時至12時返新城開咪，一開完咪就隨即回家，之後才收到消息原來有人確診，講到有指新城當時立即叫所有人撤離，她就謂沒有：「尋日我都係一做完就返屋企。（擔心？）又唔係好擔心，我冇同確診者接觸，我係有見過Karen（程凱欣），但唔多，同埋全程有戴口罩，所以唔太擔心。」她又謂沒見過施匡翹等人，而錄音室亦有抹檯櫈、換咪套等。她又謂明日自己本身不用上班，現等待公司安排之後的工作。她亦謂這幾日返完新城後都立刻回家，在公司亦沒特別見到其他人，獨居的她笑言是自我隔離。她又謂剛做完檢測，明天便知結果。

而主持同一節目的葉文輝（啤梨）留家Phone in做節目，自上周五後再沒回新城，今日12點做完節目後，才知道有人確診，問到可擔心？他坦言：「當然擔心，擔心同事同自己。」他又謂已做檢測，現等報告。