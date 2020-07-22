力數前火箭少女Yamy惡行　徐明朝：佢只想解約

前女團火箭少女101隊長Yamy近日自爆被公司老闆徐明朝出言侮辱，並公開有關錄音，憤然提出解約，事件即引起熱議，就連藝人黃子韜亦鬧爆該公司老闆。而徐明朝昨晚亦在社交網發文回應事件，他提到：「如果你的目的只是為了解約，實在沒必要搞的這麽驚天動地」，直指Yamy不應將公司內部對話公開，又力數Yamy曾在公司群組發表偏激言論、惡意對待助理等行為，並指會將解約事宜透過法律解決。

今日他再發長文，就其說話態度向曾共事的藝人及同事道歉，但就強調：「我不會向yamy道歉！這兩份道歉裏沒有yamy！無論如何，不會！」

他表示該錄音被後期剪輯，又指Yamy以往要求多多，甚至曾向Yamy轉帳十萬元，對方卻連一句謝謝也沒有，並指Yamy今次公開錄音是以此作為解約的藉口：「Yamy只是想解約，想多賺錢，這個想法不止Yamy有，很多選秀藝人火了都會這樣想。但是，恰恰Yamy得到了一份偷錄的開會音頻，找到了解約的理由，同時希望借助公眾情緒把解約做實，可以順利的自己接商務賺錢。僅此而已。」他認為Yamy本質不壞，但絕不能忍受這種風氣。