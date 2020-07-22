飯糰戒指2.0 戴咗當食咗！
2020年07月22日 17:15
東網電視更多新聞短片
日本KitanClub推出「飯糰戒指2.0 」系列扭蛋，超像真的飯糰包裝盒和袖珍配料戒指十分可愛。（互聯網）
日本料理的排行榜中，飯糰絕對佔一席位呀，粉絲眾多的它已經不甘於只成為食品了，各種的小物件亦陸續有來。日本扭蛋品牌KitanClub去年推出了大受歡迎的「飯糰戒指」扭蛋，把蛋殼造成飯糰的模樣，而裏面的配料則化身成戒指，的骰可愛，難怪引起不少關注。
「配料」大升級
今年她們再接再厲，推出「飯糰戒指2.0 」，繼去年的燒三文魚、梅子、明太子、三文魚子及昆布戒指後，今年的「配料」來了一個大升級。三文魚和魚子結合變身成三文魚魚子沙律，新增吞拿魚沙律、炸蝦天婦羅、半熟溫泉蛋和蛋包飯配料四款，而原本純白的飯糰亦一改而成為不同種類的飯糰，不知收到如此「美味」戒指的人會有甚麼感受呢？如果你的朋友是吃貨，肯定會相常驚喜，若然送畀正在節食減肥的朋友也很不錯，望飯糰止餓嘛！「飯糰戒指2.0 」系列預計在8月推出，單個售價是300円，至於具體的發售地點，就要留意\kitan_club的社交平台 https://bit.ly/2DS7jay 了。