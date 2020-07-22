飯糰戒指2.0　戴咗當食咗！

日本料理的排行榜中，飯糰絕對佔一席位呀，粉絲眾多的它已經不甘於只成為食品了，各種的小物件亦陸續有來。日本扭蛋品牌KitanClub去年推出了大受歡迎的「飯糰戒指」扭蛋，把蛋殼造成飯糰的模樣，而裏面的配料則化身成戒指，的骰可愛，難怪引起不少關注。

「配料」大升級