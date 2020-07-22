面世35周年紀念！用LEGO砌任天堂灰機

如果你係4字頭或以上嘅機迷，小時候一定玩過或聽過任天堂灰機吧。簡單講就係任天堂紅白機嘅海外版，正式名稱為Nintendo Entertainment System，想當年喺香港亦曾經一度流行。適逢今年係呢款遊戲機35周年，積木製造商LEGO將於8月1日推出聯乘產品LEGO Nintendo Entertainment System，讓大家回味一下灰機嘅魅力！簡單講，產品由2,646塊積木所構成，你分別可以組裝出灰機、手掣、超級馬里奧兄弟嘅遊戲帶及一部於80年代大為流行嘅顯像管電視。從公開嘅圖片所見，造工非常精細，灰機可以開蓋讓你將遊戲帶插入，而手掣則有軟線可連接機身。不過更精彩係部電視，除咗外觀充滿懷舊感覺外，電視機更顯示超級馬里奧兄弟嘅畫面，只要攪動旁邊嘅手柄，遊戲畫面就可以向前或後「移動」，而且將之前推出嘅LEGO Super Mario放喺電視機頂上嘅話，攪動時便會放出遊戲嘅背景音樂，並且會配合畫面嘅動作發出效果音，十分過癮！售價為US$229.99，8月1日起於世界各地嘅LEGO SHOP或網店Benelic Lego Store樂天市場店發售。