【多圖】篠崎泫被嫌上節目唔性感　拋4吋事業線反擊

中日混血索女篠崎泫眼大鼻高，擁有白哲肌膚，不單止樣子甜美，32C、23、33魔鬼身材更火辣到極，獲網民封為「真人版蘿莉」。篠崎泫可算是半個KOL，社交網擁有39.8萬粉絲追蹤，經常為各大小時裝品牌影靚相。其實佢係台灣女子團體Twinko成員之一，歌曲作品唔多，大部分參與綜藝節目為主。

日前錄製台灣節目《綜藝玩很大》，篠崎泫罕有收起性感，為咗專心玩遊戲，同埋以防走光，特意着咗背心款泳衣亮相。不過反轉頭就被網民覺得佢冇誠意，佢事後無奈回應：「為甚麼一定要穿得露才叫有誠意？」有網友問係咪唔敢喺節目中咁樣着住玩遊戲，佢大方承認：「對我不敢！」

過咗幾日，佢去台南度假時，好識做地換上粉紅色比堅尼影靚相，拋出4吋事業線，豐滿上圍勁搶眼，仲以多角度拍攝，任睇唔嬲！相對於節目中嘅泳衣，今次絕對係大解放，仲話：「自己出去玩可以很放鬆，不用講究安全。」

貴為宅男女神嘅篠崎泫，感情方面亦多采多姿，2014年曾與柯震東傳緋聞，不過佢以「不是我喜歡的類型」公開否認。早前羅志祥（小豬）爆出荒淫史，隨即流出一堆「豬女郎」嫌疑人物，而篠崎泫亦榜上有名，唔通正妹往往都多事端？