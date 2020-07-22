涼茶不良　愈飲愈燥？

打邊爐、燒肉、BBQ、薯片，食完熱氣食物，很多人都會飲涼茶下火，其實廿四味、崩大碗、五花茶、夏桑菊和銀菊露等常見涼茶，的確都可以清熱解毒，中醫師何慧潔解釋：「可是，近年香港人的體質改變了，不是所有人也是熱底，也有氣虛底和濕重底，這些人如果不理任何情況，天氣熱或燥熱就立刻飲涼茶，飲多了就會傷害人體的陽氣正氣，更加容易疲累和患病。除此之外，部分體虛或久病的人、大病初癒和孕婦等，其實亦不宜飲用涼茶。」

與其他涼茶不同，火麻仁的主要作用不是清熱解毒，但亦不會愈飲愈燥，何醫師說：「由於火麻仁甘平而且有豐富油脂，所以有潤腸通便的作用，但如果必須依靠火麻仁通便，腸道就會依賴這種藥物，反而會令便秘情況更加嚴重。此外，亦有人飲涼茶後痱滋復發，這可能是受陰虛體質影響，於是弄巧成拙，如果遇上這類情況，最好請教中醫師，調配一副款適合自己身體的涼茶。」

以下3款涼茶十分適合夏天飲用

桑菊露

成分：桑葉、菊花

功效：改善肺熱及肝熱引起的眼乾澀痛、咽喉乾燥、煩燥的症狀

忌用：虛寒、慢性病者慎用

羅漢果茶

成分：羅漢果1個

功效：清肺化痰、解毒利咽、生津潤燥。適合肺熱導致常出現口乾、咽痛、眼膠澀人士

忌用：虛寒、慢性病者慎用

五花茶

成分：金銀花、菊花、茵陳、木棉花、雞蛋花

功效：清熱、解毒、利濕、去心火，適合常出現口乾、咽痛、便秘、眼膠澀人士

忌用：G6PD患者、虛寒、慢性病者慎用