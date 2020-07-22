長瀨智也明年3月底離巢！TOKIO剩3成員不會解散

TOKIO目前有四位成員，包括松岡昌宏（左起）、城島茂、國分太一和長瀨智也。

日本尊尼男團TOKIO的41歲主音長瀨智也，明年3月底正式離開尊尼事務所獨立發展，消息會於今晚在粉絲官網公布，是繼山口達也於2018年涉猥褻女高中生事件離隊後，第二位成員離巢，TOKIO雖然剩下三名成員城島茂、國分太一和松岡昌宏，但TOKIO不會解散。

長瀨智也年初已盛傳明年4月離開尊尼事務所獨立發展，一度傳TOKIO也會解散。消息傳出後，長瀨的工作明顯愈來愈少，尊尼集合旗下藝人組成的慈善組合Twenty★Twenty，TOKIO亦沒有參與。5月時，長瀨被發現秘密做導演拍攝獨立電影。

報道指長瀨明年1月主演TBS的日劇後，會停止演員工作，全力向音樂和映象方面發展。至於三名成員去向，明年尊尼會開設新公司，由隊長城島茂擔任社長，國分太一與松岡昌宏是股東之一，新公司以獨立形式運作，是尊尼的新嘗試。

長瀨於1990年加入尊尼事務所，當時僅12歲，1994年9月21日以TOKIO成員的身份出道。他主力擔任主音，擅長詞曲創作，也演過不少日劇和電影，日劇代表作有《池袋西口公園》。