選購易手車，特別是超跑，例如：林寶堅尼(Lamborghini)，點先算最有保障？當然是賣家能夠提供原廠認證，完整維修保養紀錄、出廠紀錄及行駛紀錄，同埋光顧有信譽的易手車買賣服務商啦！

講到最信得過由Lamborghini香港直接做埋的易手車買賣，自然是最大信心保證。嚟緊星期日(即7月26日)，在Lamborghini香港黃竹坑交車中心將舉行易手車、陳列車及試駕車車展，現場將展出多款熱賣車型，包括：旗艦型號Aventador SVJ硬頂版、Huracán Performante硬頂版、Huracán開篷版、Huracán EVO開篷版及超級SUV Urus。

林寶堅尼易手車、陳列車及試駕車車展

日期: 2020年7月26日 (星期日)

時間: 10:00am-6:00pm

地址: 香港黃竹坑道59-61號本利發工業大廈4樓（正門入口位於塘邊徑）