三浦春馬自殺死因成謎！母親成最大關鍵

日本男星三浦春馬於7 月18日在寓所吊頸自殺身亡，終年30歲。警方在他家中搜出日記，並寫有「好想死」字句，警方正朝向他的家庭問題進行調查死因。

綜合日本傳媒報道，三浦春馬讀小學時，父母離婚，一直在單親家庭長大。母親曾在茨城縣的風俗店工作，三浦讀初中時，母親與任牛郎的男子再婚，與繼父、母親、祖母一家四口生活，其後母親在茨城縣土浦經營居酒屋和食肆。

三浦於4歲當童星，2007主演電影《戀空》成名，但他覺得自己不適合藝能界，19歲時想引退，希望在農業方面發展追求理想，但母親眼見他在藝能界名成利就，於是大力反對，最終三浦被母親說服。

3年前，母親突然與祖母離家出走，而繼父亦搬離寓所，經營的食肆亦關門。有指三浦一直對不善理財的母親十分擔憂，據聞母親借下不少錢，三浦便經常以金錢支援，而最近他更與母親失去聯絡。

據熟悉三浦的圈中人表示，約4年前，三浦的生活似過得不愉快，他曾向事務所透露想辭職，那時飲酒量亦增加。過去三浦對父母總是言聽計從，前輩小栗旬曾形容三浦太過和善。有報道指，親生父親接受心臟手術前，曾要求跟他見面，他二話不說便前往探望，並照顧起居飲食。至於三浦的真正死因是否與家庭有關，還要待警方調查才知道真相。