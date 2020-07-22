無懼疫情！莫文蔚與老公歐遊意大利

歌手莫文蔚（Karen）相隔十年終於再推出粵語新作《呼吸有害》，此曲是電視劇《飛虎2之雷霆極戰》的主題曲，歌曲一發表即登上各大音樂平台的排行榜第一位！

現時新冠肺炎疫情肆虐全球，雖然Karen人不在亞洲，但她與唱片公司商討，特別製作以2D情境動畫呈現的終極版MV，以小女孩、貓及鋼琴家女人串成故事，將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家中。而為公益不遺餘力的她更決定發行《呼吸有害》慈善限量CD SINGLE + CASSETTE套裝，扣除成本之後，將收益捐給受影響的演藝界同行，希望和大家共度艱難時刻。

而《呼》不但大獲樂迷好評，亦獲得眾多歌手的喜愛，爭相翻唱，包括葉巧琳、陳明憙、許靖韻、糖妹、關心妍、余香凝、吳業坤、吳浩康、連詩雅、何雁詩等等，至少超過三十組以上的歌手及樂隊主動翻唱，令身在外國的Karen非常感動。至於原本今年3月Karen會在紅館舉行慶祝入行25年的演唱會尾站，但因疫情而被迫取消，但最近主辦方已再次申請檔期，希望可以順利地在2021年重返香港大舞台。

另外，Karen日前在社交平台放上和老公到意大利度假的照片，有老公相伴，她在鏡頭前流露幸福笑容，並表示：「每次去意大利都會勾起我很多美好回憶，能與心愛的人在仙境一般的Lake Como牽手共度時光，真的要好好珍惜。」而今次旅行她亦有做足防疫措施。