跟張鐵林學戲！蔡潔嚴寒下幫師傅孭書包

曾入圍金像獎「最佳新演員」的蔡潔，近年由影壇轉戰電視圈，參演劇集《飛虎之雷霆極戰》獲得不少好評，外表斯文的她，原來大學主修導演系，於廣州讀書時更有內地猛人「關照」，對方便是知名藝人張鐵林！為了偷師，蔡潔曾孭住師傅背包在零下十幾度到片場做「阿四」睇楊千嬅拍戲，亦靠師傅提攜點醒，改變人生！

極寒天氣幫師傅孭書包

談到跟張鐵林的淵源，蔡潔笑言：「因為我入讀廣州暨南大學導演系嘅時候，張鐵林係院長嚟，佢同我哋接觸得好密，教咗我哋好多嘢，尤其係一啲實戰嘅製作，記得我Year 3嘅時候，跟咗佢去睇《鐵齒銅牙紀曉嵐4》，當時楊千嬅都有份演出；亦試過零下十幾度，我記得我孭住師傅嘅書包，就咁企咗一日，當時着咗雪靴都覺得隻腳凍，要搵膠袋封實個靴口先好啲。」

多得師傅鼓勵

張鐵林外表威嚴，蔡潔坦言初初對師傅都心生畏懼：「真係會怕架，好多人話我斯文、內向，但嗰陣時我再靜同再內向十倍，好細聲講嘢，唔敢去表達，所以回望番都覺得好神奇，竟然考到入導演系，院長（張鐵林）有份揀我，當時廣東省只係收兩個學生，真係好開心，改變咗我嘅人生！（師傅教咗乜嘢令你最難忘？）佢對我係鼓勵居多，學做導演，要識得表達自己嘅個人信念，唔好怯場，呢啲對我幫助好大。」

蔡潔還直言自己演出的首部電影，於北京舉行首映禮，當時，張鐵林本來都會前來，可惜，最後因為事忙未能到場，但已令蔡潔相當感激，院長對自己支持！

唔敢再拍裸露床戲

談到她演出的首部電影，裏面有一場與曾志偉超激的床上戲，並且需裸背演出，對於蔡潔來說，真的是一次極大的挑戰，她亦直言現在再有人搵她拍這類電影，她已沒勇氣再接：「當時真係用咗幾百分勇氣去拍，無悔嘅，行過嚟嘅每一步，我都好感恩，不過，真係無勇氣再去拍，同埋我嚟緊都好想試下演唔同嘅角色，同埋拍多啲電視劇，因為劇集嘅篇幅比較多，演嘅角色會貼近我本身性格多一啲，好似拍《飛》劇咁，我都投放咗唔少我自己嘅嘢落去。（有唔少網民話你同李佳芯撞樣，會唔會都想好似佢咁好成績？）Ali好斯文，亦係一位超級優秀同好努力嘅演員，係我其中一個模範，我會學習佢嘅努力，但至於成績如何唔敢諗太多，始終係啱啱開始。」

男友要支持演藝事業

曾於選美比賽勇奪七個獎項包括冠軍的蔡潔，當然不乏裙下之臣，曾經拍過兩、三次拖的她，笑言每次談戀愛都很難忘：「因為每一段感情都係獨一無二，都對我有所影響，記得我喺澳洲選完華姐嘅時候，有一筆獎金，我買咗人生第一架車，當時同男朋友自駕遊，感覺好自由自在，亦令我鍾意咗遊車河。」談到擇偶條件，她表示：「我認定咗演藝係自己嘅畢生職業，因為自小就喜歡，所以，要搵番啱嘅另一半，會支持我，但呢啲可遇不可求。」

蔡潔父母經已退休，退休前，爸爸做公務員，媽媽任職銀行，兩人對蔡潔影響都很大，她謂：「爸爸係一個好浪漫嘅人，會去非洲、西藏神山遊歷，媽咪就教我理財。」由於她的父母家住廣州，所以，對來港發展的蔡潔，經常會很掛心：「每次我去探佢哋，佢哋都會執定好多湯料畀我，我亦向佢哋保證一定會好好照顧自己，同埋我想一個月同佢哋見一次，一年同佢哋去一大一小嘅旅行，呢啲想法，好多時都因為工作關係，未必真係做到，好彩上年都可以見到十次，同埋去到日本同普陀山旅行。」

場地提供：丸十牧場＠MOKO