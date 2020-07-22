畀黃祥興玩謝！李思林愛Gym Man：愈嫩愈好

藝人黃祥興與李玟家姐李思林，早前在佛山拍攝由丘亞葵監製的網劇《快樂520》，可能大家都在外國長大，首度合作已非常投契。Nancy飾演的歌唱及瑜伽老師「雷蘭芳」，與黃祥興演的酒家太子爺兼健身教練「朱如寶」是一對歡喜冤家，Nancy笑言拍攝時對着祥興好普通的普通話最難忍笑，但讚他戲裏戲外都是可愛、心地善良的人，祥興笑說：「拍戲咁多年，啲人淨係記得我做壞角色，唔係花花公子就係變態佬，今次終於可以做番個好人， 洗白！」

劇中二人大展舞藝，Nancy說：「佢提議咗好多高難度動作，之前冇經我同意，我畀佢可愛、水汪汪嘅眼神呃咗就話OK。如果佢拋高冇接住我，跌到我半身不遂嘅話，要養我下半世囉！其實對佢嚟講，將我拋嚟拋去好大難度，好似拖住個死屍咁。」二人最終發展成姊弟戀，網民都十分受落，祥興開玩笑說：「老婆睇到都有少少呷醋！」

現實中，二人亦各自經歷過姊弟戀，祥興坦言婚前曾與年長約5歲的女友拍拖，而Nancy的舊愛則是細4年的同窗，她說：「男仔愈細愈好，因為無論咩年紀嘅男仔，永遠都好似小朋友，所以年紀唔緊要，心智緊要。」去年離婚的她，傳拍劇期間有追求者帶着蛋糕追到佛山，問到「蛋糕男」探班一事，她即尷尬說：「要鍾意先得！我欣賞鍾意健身、崇尚大自然嘅男仔多啲。」祥興稱沒見過「蛋糕男」，抵死地建議Nancy不妨試試，Nancy沒好氣說：「今次套劇好多哲學，例如話跌斷咗嘅手唔可以再斷，我係玻璃心嚟！」

場地：滝壽司Raki Japanese

黃祥興服裝：Port International