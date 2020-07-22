無懼疫境！楊明莊思明踩落屋邨茶記開工

藝人楊明與女友莊思明（Lisa）主演的電影，最近常在大圍隆亨邨的餐廳拍攝，而該邨有多宗確診個案。楊明、莊思明、曹永簾今晚亦有在該邨進行拍攝，Lisa表示知道，所以更加着重衛生：「啱啱知時有小小擔心，但冇辦法，呢度係其中一個主景，都避唔到，惟有自己小心啲，未埋位時就唔除口罩，不停用酒精搓手液搓手。」楊明則說：「之前未有第三波時，都放鬆咗，依家成套清毒用品又再出動，同埋勤洗手。（其他工作有冇延遲？）本身應承咗朋友去書展支持吓，依家書展都延遲咗。依家暫時只拍呢套，同埋之前做咗公司有個Show，應承咗好多個月，就算疫情嚴重都要做，大家都做足安全措施，On Show都戴口罩，第一次戴口罩做Show，嗰次就慳水慳力，化妝只化眼上面。」

問到店舖點，Lisa謂晚市都是做外賣，就算有影響都冇辦法，暫時照開夜晚做外賣，大家都希望疫情快啲可控制。問到生意額跌咗幾成？楊明說：「初步估計跌咗四成，但仲未到月底埋數。（如果再進一步全日唔開堂食，到時係咪好慘？）我相信周圍都好慘。（你哋嘅預算仲可以頂到幾耐？）我哋都攞到政府兩次資助，都可以頂到好幾個月，應該都可以頂到今年，但冇辦法疫情一定要搞掂咗先。」