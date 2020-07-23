東方日報C1：陳偉琪繼續躝街唔戴罩口水橫飛

香港疫情瀕臨失控，病毒更蔓延至娛樂圈，但一眾藝人仍冇有怕不時外出「放風」，當中「細龍太」陳偉琪連日出海衝浪外，日前又除罩大解放，只穿上Tube Top襯貼身褲與友人歎茶密密傾，口水四濺亦懶得理！應屆入圍港姐「女版金宇彬」陳楨怡，前日剪髮後亦無懼人流密集，逼港鐵返歸。

新冠肺炎第三波疫情大爆發，歌手施匡翹早前確診後牽連甚廣，圈中藝人聞「炎」色變，但仍有不少「敢死隊」，未有乖乖留在家中抗疫，反而頻頻出關鬆一鬆！擁有34E導彈身材的「細龍太」陳偉琪便是其一。

向來毫不吝嗇其玲瓏浮凸身段的陳偉琪，日前下午3時許，以一 身性感運動裝打扮，僅穿上黑色Tube Top襯灰色貼身褲現身中環的商場，大露事業線之餘，貼身褲下其圓渾腰肢及「蜜桃臀」盡現， 沿途引來不少目光，但見她未有理會，急急腳步入該處一間餐廳，會合早已在場的公關鄭紹康及一名友人。她甫坐下已極速除下口罩抖抖氣，「大解放」後全程未停過口，除了大啖大啖狂擦一輪醫肚，又一臉興奮與鄭紹康傾到笑晒口，就算口沫橫飛也未有察覺。

不過當接到電話時，見她甜甜笑講完一會，隨即一臉心急戴回口罩先行離開，並邊行邊撳電話，似乎是與男友電話傳情。無時無刻唔黐家的陳偉琪，除了與友人歎茶外，連日來與男友人Edmund雙雙糖黐豆出海玩直立式槳衝浪，最早更是凌晨4、5 時出發！身穿三點式的她盡騷Big爆巨咪，更風騷趷籮甚為吸睛，但未見她戴口罩。

港姐陳楨怡無懼逼港鐵

圈中無懼疫情的還有一班應屆入圍港姐，被指與韓星金宇彬撞樣的 「女版金宇彬」陳楨怡，入圍後即被揭家境富貴，有私人司機管接管送，男友Andy更是歌手戴祖儀的舊愛。不過，她前日與數名入圍佳麗於九龍塘髮型屋變髮後，卻未有找來司機接載，反而無懼人來人往，與另一佳麗黃婉恩雙雙逼港鐵返歸！兩女感情甚佳，戴上口罩手翹手往咖啡店買咖啡後才往乘車，陳楨怡於銅鑼灣站出閘時顯得手忙腳亂，頻頻低頭摷袋後才取出八達通拍卡。經 過麵包店入內選購後，她便乘的士直返雲地利道的豪宅。

另外，現正懷第二胎的陳凱琳，日前被指懶理疫情爆發，挺 着大肚與友人於尖沙咀茶敍，期間不時除下口罩與友人講到指手畫腳。

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