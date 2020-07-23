生肖指數　是日吉星：狗

鼠：→ 子女的問題由得他自己處理吧，別管得太多，長大了自然有自己的想法。

牛：→ 老人家是需要關懷的，有些事情用錢是解決不了，要用耐心和愛心才行。

虎：→ 趁今天和家人吃飯時，多與母親溝通，你會發現更多和她相處之道呢！

兔：↓ 小心做運動時弄傷筋骨，最好要有教練從旁指導，做不到的動作別勉強。

龍：↓ 有些事情若要人不知，除非己莫為。要是埋沒良心的事就不要做的好了。

蛇：→ 經常感到肩頸膊痛的話，不妨到美容院按摩一下，能促進血液循環的。

馬：→ 每天都對着電腦的你，今天是母親節啊，不要只顧着工作，陪陪母親吧。

羊：↑ 對人處事如能欣賞對方的優點的話，知人善用，收穫會比付出多呢。

猴：→ 雖然事情有些阻滯，但今天到最後終能夠解決一切，別因困難而放棄。

雞：↓ 是日沖煞，要注意外出時遺忘了甚麼東西的情況，會造成很多麻煩呢。

狗：★ 閱讀是一個良好的習慣，在書本得到的知識，可改變你人生的態度。

豬：↑ 今天外出工作或運動等活動上，會獲得良好的機會。白色為你帶來好運。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌