白羊：人緣及桃花運較旺，出門可招艷福，但已有固定伴侶的朋友，宜自律貪歡心態。

金牛：人氣稍遜，情緒略為不穩，家事或會較頻，宜多予耐性，多表關懷及多加體諒。

雙子：辭令及思考力略為不穩，精神稍遜，但人緣及桃花運較佳，助維持人際關係穩定。

巨蟹：求職、轉職及謀事等，宜多予耐性。財運略為不穩，社交開支較大，需多加節約。

獅子：事業運略為不穩，求職、轉職及謀事等或會有點阻力，但應變力較佳，有助過度。

處女：財運稍遜，做生意及銷售業者，開單、簽約及謀事等需多予耐性，保持沉着為佳。

天秤：社交運較佳，出門、出勤、公幹及海外項目等合作及人際關係較佳，助公事推進。

天蠍：人氣及事業運略為不穩，求職、面試時宜多予笑容、多加放鬆，將有助提升勝算。

人馬：旅遊運較佳，出門、旅遊及進修等利身心發展及增進桃花，單身朋友宜加以善用。

山羊：情緒及家庭運不穩，與家人、伴侶的溝通問題或會較頻，處理家事時宜多予耐性。

水瓶：辭令及思考力稍遜，戀愛運略為不穩，宜多予耐性及多表關懷，注意脾氣及言辭。

雙魚：體能稍遜，工作壓力較大，宜多休息。注意溝通及文書等工序，進度將更為順暢。