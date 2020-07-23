【健樂事】罐頭冇益？識食保健康5大提案

罐頭常予人「不新鮮」、「沒營養」的印象，但只要識揀識食，問題便不大。（互聯網）

疫情嚴峻，為了保障健康，好多人都在家煮食，而罐頭更成為熱門的防疫食糧之一！不過，消委會最近公布了一項罐頭魚檢測結果，發現市面46款樣本均含有不同種類和含量的金屬污染物，令人再一次關注罐頭食物的安全。其實現時罐頭種類多元化，營養及質素也不低，只要謹記以下要點，吃罐頭絕非一無是處！

要點1：切勿偏重肉類

疫情在擴散，罐頭需求大增，最多人買的不外乎是午餐肉、鹹牛肉等常見肉類罐頭，但其實坊間亦有不少蔬菜類罐頭和水果類罐頭，如扁豆、青豆、蜜桃等，各自含不同營養素，大家在選購罐頭時，不應側重肉類，以便符合均衡飲食的原則。

要點2：不能過量進食

部分罐頭食物較「重口味」，意指製造過程添加了大量鹽、糖等調味料，經常食用或對身體造成負擔，例如攝取過量的鈉質，可引起水腫、血壓上升，誘發高血壓、心臟病及中風等。另外，肉類罐頭的脂肪含量高，只適宜偶爾淺嘗，一旦攝取過量，可引致肥胖，增加患上心血管疾病的風險。

要點3：留意食用期限

有人誤解製造罐頭時會加入大量防腐劑，以延長保存期限，但其實一般罐頭食物多經高溫殺菌後即時真空入罐，毋須使用防腐劑亦可保存。至於包裝上標示的日期為最佳食用日期，過期照食也沒太大問題，當然過期太久，則不太建議食用。另外，鋁箔包裝的罐頭，保存期限較短，過期後最好不要食用。

要點4：有裂痕勿食用

若發現罐頭漲起或有裂痕，不應食用。至於罐頭凹陷是不會影響食物質素，只要確認罐上沒有裂痕即可。

要點5：存於陰涼位置

未開封的罐頭，只需在常溫下保存，但存放的地方以陰涼為首選，避免被陽光曬到，因長時間在陽光下暴曬，可能會令它產生化學作用。另外，除非包裝上說明需要冷藏，否則罐頭不需要放入雪櫃。食用時要注意「先入先出」順序，避免囤積舊罐頭。