利物浦等30年捧英超　忠粉黃心穎以波為喻釜底抽薪

睇波看人生,正正係黃心穎寫照......

英超勁旅利物浦一等30年(30年從未在英格蘭最高級別聯賽贏得冠軍),終於喺香港時間今早凌晨捧走英超冠軍獎盃。利迷最期待嘅畫面出現,身為多年利迷嘅心穎一樣苦盡甘來,捧一隊波等同人生一樣釜底抽薪,佢呢張喺晏菲路球場(利物浦主場)下嘅留影,一句「You'll Never Walk Alone」(你永遠不會獨行),無限寓意呀!

利記捧盃,開心到跳起,心穎簡單一句:「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.(有些事情值得去等、值得去爭取,你永遠不會獨行,繼續走下去!」完全就係佢嘅心聲。

偷食事件發生已經年幾有多,呢段時間嘗盡人情冷暖,心穎近半年活躍番社交網,試水溫睇吓復出有冇轉機。同佢愛隊利物浦一樣,呢30年走過高山低谷,球迷有一句極夭心夭肺:「若要生活好咪買利物浦!」利迷百般滋味在心頭,心穎何嘗唔係寒天飲雪水?做咩都畀人鬧,爭啲連呼吸都錯,其實佢好簡單,You'll Never Walk Alone,畀條生路我行吓好喎!

心穎呢個Post,留言唔多,十隻手指數得晒,但對佢嚟講,利記捧英超就等於自己人生寫照,捱得下去就下就見曙光,「I」 Will Never Walk Alone!