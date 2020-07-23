利物浦等30年捧英超　忠粉黃心穎以波為喻釜底抽薪

睇波看人生，正正係黃心穎寫照......

英超勁旅利物浦一等30年（30年從未在英格蘭最高級別聯賽贏得冠軍），終於喺香港時間今早凌晨捧走英超冠軍獎盃。利迷最期待嘅畫面出現，身為多年利迷嘅心穎一樣苦盡甘來，捧一隊波等同人生一樣釜底抽薪，佢呢張喺晏菲路球場（利物浦主場）下嘅留影，一句「You'll Never Walk Alone」(你永遠不會獨行），無限寓意呀！

利記捧盃，開心到跳起，心穎簡單一句：「Some things are worth the wait, worth the fight. YNWA. Keep going.（有些事情值得去等、值得去爭取，你永遠不會獨行，繼續走下去！」完全就係佢嘅心聲。

偷食事件發生已經年幾有多，呢段時間嘗盡人情冷暖，心穎近半年活躍番社交網，試水溫睇吓復出有冇轉機。同佢愛隊利物浦一樣，呢30年走過高山低谷，球迷有一句極夭心夭肺：「若要生活好咪買利物浦！」利迷百般滋味在心頭，心穎何嘗唔係寒天飲雪水？做咩都畀人鬧，爭啲連呼吸都錯，其實佢好簡單，You'll Never Walk Alone，畀條生路我行吓好喎！

心穎呢個Post，留言唔多，十隻手指數得晒，但對佢嚟講，利記捧英超就等於自己人生寫照，捱得下去就下就見曙光，「I」 Will Never Walk Alone！