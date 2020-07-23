講嘢好攰！莊思敏直播月賺5位數呻辛苦

日前TVB電視城爆出新冠肺炎驚魂，一度封城至今，加上受疫情影響，藝人因而減少公開活動，stay home抗疫變成開直播嘅季節！一向有做開直播嘅莊思敏，近日竟然爆出一句「開live冇想像中咁舒服」，引起網民議論。

莊思敏喺多個網上平台開直播，透露高峰時期一個月賺5位數字：「我喺big big channel開，勤力嗰時一個月都有5位數，一個星期開3至4次已經叫勤力，一個月開到15次至20次叫好勤力。」佢話每次至少開一個鐘以上，要不停搵話題係一件疲勞嘅事：「開live冇想像中咁舒服，要不停講嘢，有時fans唔係好互動，你就要自己搵嘢講。本身你唔係一個健談嘅人就會好辛苦，又唔可以hea做，呢件事都攰。」佢話拍劇日曬雨淋、捱更抵夜換來有成功感，角色爆紅亦可以衍生商機，但開live就單看「粉絲有幾咁慷慨」。

佢仲提到「香港人把口尖酸刻薄」，自爆曾遇「黑粉」惡意攻擊，一度失去動力開直播：「黑粉會講一啲好難聽嘅說話，我唔會特登去ask for禮物，好多時我化妝會開live當教埋化妝，有啲黑粉會話『點呀，依家冇嘢撈呀？變成一個網上乞兒，要上網乞禮物。』心理質素要夠好，惟有當睇佢唔到，唔通同佢嗌交咩。」有網友大讚莊思敏夠敢言，不過有讚自然有彈，另有網友就覺得佢唔識感恩，未深深體會過打工嘅辛苦。