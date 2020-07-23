潮流鴿王　再點「鞋」成金？

被譽為潮流鴿王的品牌STAPLE，跟美國時尚品牌COLE HAAN合作再出運動鞋。

由Jeff Staple於1997年創立的紐約潮牌STAPLE，多年來與Nike、New Balance、Puma及Timberland等不同運動品牌合作過，當中2005年推出的STAPLE ×Nike SB Dunk Low City Pack NYC Pigeon，全球限量202對兼且只限紐約發售，開賣時已經引起騷動，當年「灰鴿」定價200美元，15年後的今天炒價已經衝破10萬港元，從此贏得「潮流鴿王」美譽。

STAPLE 紳士「運」血兒

如今「天價波鞋點金手」Jeff跟美國時尚品牌COLE HAAN再合作，透過糅合傳統工藝與潮流元素，打造出最新聯名鞋款STAPLE×COLE HAAN OriginalGrand Ultra，繼續保留紳士鞋外形，再配備高密度GRANDFOAM中底提供柔軟具回彈的腳感，同時採用舒適又貼合雙足的襪套設計，並分別配上迷彩麖皮及黑色皮革兩個鞋款，中底配搭標誌性Pigeon Pink色調，為鞋款注入搶眼細節。

COLE HAAN 首踏運動界

而一直以紳士鞋款作主打的COLE HAAN，今季亦首度踏運動鞋領域，推出全新ZEROGRAND Outpace及ZEROGRAND Overtake。前者採用半透明物料及熱溶膠邊細節，後者則以網面鞋身配上針織襪套。兩款鞋同樣搭載GRAND 360中底及橡膠鞋底，而鞋底紋理設計及凹槽，則分別適合耐力長跑及速度短跑，加上男女裝合共有十多款配色，絕對可滿足不同配襯需要。