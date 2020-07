容祖兒上內地節目傳被白冰頂替　霍汶希解釋檔期需雙方配合

天后容祖兒現正身處長沙,原本是要在當地為綜藝節目《快樂大本營》錄影,節目預告更早已見街,但網傳出正式錄影當天,不見祖兒的身影,現場只見謝霆鋒和王祖藍兩位港星。有傳祖兒的位置由同門的白冰頂上,《快》的劇組人員對此表示,白冰是英皇藝人,跟霆鋒一起給自家藝人助陣是十分正常。不過,今次傳出祖兒被頂替,是她之前在社交網留言引起的誤會有關。

話說之前有個聚會群組染疫,但被網民把當日短片放上網,並留言對聚會中不少人的舞姿指指點點,祖兒在自己社交網貼出群組片段,並留言:「Everybody one two three four!」因而被網民瘋狂截圖,指她贈興。

引起誤會後,祖兒事極速刪Post,並在網上澄清︰「真的是一場誤會,只因有朋友發來一段小片,說有位女士在宴會上唱我的歌,我看了覺得這位女士很投入、很有正能量、很開心,於是便截圖發了帖替她數拍子而已,但卻被冠以不同解讀真的無奈,因此把帖子刪除,免得繼續被錯誤解讀,更衷心祝福染疫者早日痊愈,大家高度戒備保持健康。」

容祖兒經理人霍汶希(Mani)回覆東網,Mani強調白冰並非頂替祖兒,她說:「我同王祖藍公司嘅合夥人一齊帶領各自旗下藝人出戰,我同謝霆鋒、白冰等都係助力官,祖兒係獲邀嘅助力官嘉賓之一,節目要進行好多輯錄影,目前祖兒身喺上海拍攝廣告,仲有直播活動演出,之後佢仲要飛到北京、西安等地工作,所以有關嘅錄影要雙方互相配合。」據知,祖兒被有心人曲解她的意思及說話,多番被人針對,她的粉絲都替偶像大感不值。

新一輯《快》由八大娛樂公司一齊參與演出,每間公司都由領軍的助力官派出4人進行PK,英皇旗下歌手許靖韻是PK賽之一的參賽歌手。