容祖兒上內地節目傳被白冰頂替　霍汶希解釋檔期需雙方配合

天后容祖兒現正身處長沙，原本是要在當地為綜藝節目《快樂大本營》錄影，節目預告更早已見街，但網傳出正式錄影當天，不見祖兒的身影，現場只見謝霆鋒和王祖藍兩位港星。有傳祖兒的位置由同門的白冰頂上，《快》的劇組人員對此表示，白冰是英皇藝人，跟霆鋒一起給自家藝人助陣是十分正常。不過，今次傳出祖兒被頂替，是她之前在社交網留言引起的誤會有關。

話說之前有個聚會群組染疫，但被網民把當日短片放上網，並留言對聚會中不少人的舞姿指指點點，祖兒在自己社交網貼出群組片段，並留言：「Everybody one two three four！」因而被網民瘋狂截圖，指她贈興。

引起誤會後，祖兒事極速刪Post，並在網上澄清︰「真的是一場誤會，只因有朋友發來一段小片，說有位女士在宴會上唱我的歌，我看了覺得這位女士很投入、很有正能量、很開心，於是便截圖發了帖替她數拍子而已，但卻被冠以不同解讀真的無奈，因此把帖子刪除，免得繼續被錯誤解讀，更衷心祝福染疫者早日痊愈，大家高度戒備保持健康。」

容祖兒經理人霍汶希（Mani）回覆東網，Mani強調白冰並非頂替祖兒，她說：「我同王祖藍公司嘅合夥人一齊帶領各自旗下藝人出戰，我同謝霆鋒、白冰等都係助力官，祖兒係獲邀嘅助力官嘉賓之一，節目要進行好多輯錄影，目前祖兒身喺上海拍攝廣告，仲有直播活動演出，之後佢仲要飛到北京、西安等地工作，所以有關嘅錄影要雙方互相配合。」據知，祖兒被有心人曲解她的意思及說話，多番被人針對，她的粉絲都替偶像大感不值。

新一輯《快》由八大娛樂公司一齊參與演出，每間公司都由領軍的助力官派出4人進行PK，英皇旗下歌手許靖韻是PK賽之一的參賽歌手。