叢林迷彩吉田包　靈活設計、實用先決

PORTER袋款向來實用又耐用，每逢有新作推出都必定備受追捧。早前品牌為專門店KURA CHIKA by PORTER而推出的PORTER ORIGINAL系列，當中的PORTER DOUBLE PACK及PORTER PICK兩個袋款就大獲好評，因此是次品牌就決定追加推出WOODLAND CAMO配色，將搶眼的針葉叢林迷彩圖案融入設計，為兩個袋款注入軍事風格。

當中PORTER DOUBLE PACK就採用獨特的雙層式背囊設計，於主拉鏈層的前方再加一層，營造出恍如兩個背囊重疊的效果，其極大容量及分層收納空間大大增加日常使用的靈活彈性，袋身採用防撕裂格紋尼龍配合夾棉加工打造，並經TEFLON Fabric Protector防污保護，輕巧堅韌之餘，更具備防水及防污效果。

另PORTER PICK雖然睇落細細個，但正面及背面分別有直向及橫向揭蓋口袋，足以收納八達通、紙幣、鎖匙及AirPods等隨身小物，同時更附有可調節掛繩及勾扣，可以掛頸、扣於褲頭或背囊，設計相當實用。