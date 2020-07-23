靈敢侶情：陪你笑也陪你哭

原來，人好怕別人哭。

聽說女人在職場上不應該哭，因為這是軟弱、情緒化、裝可憐的表現，不但男同事會怕了你，日後還會經常將「費事攪喊你」掛在嘴邊。

男人當然不應該哭，正所謂男人大丈夫流血不流淚！男人哭是窩囊、是女人型的表現。男人如沒有一張韓星Oppa臉，請你連眼水都最好別流，「水汪汪」只配用在俊男美女的臉上，沒人想看你老人家那雙如白內障的濕潤眼球。

小朋友更加不應該哭，哭是不聽教和被寵壞的表現。「收聲先，你收聲！」成年人會勒令小朋友收聲，如果任由小朋友放聲大哭，不但會嚇壞路人，分分鐘被告虐兒。

可是，人總會有想哭的時候，為免令到他人難堪、難受、難明，總之想哭的人反而應該先顧及別人的難處，於是，我們寧願偷哭。

在床上，我們背着伴侶流淚，他或她翻身時，我們會裝咳嗽，免得讓對方發現你的淚水流到鼻腔然後鼻塞的聲音。戲院裏，看了一段戲而感動流淚，你只好故意打呵欠，讓人以為那只是眼水。我曾經在夢中夢見六歲的自己，「她」伏在桌上，肚皮不停抽搐，我過去安撫她，她的臉死命地貼着手臂，不停說「我沒事！」

最近看人類哭泣和淚水的研究，淚水的原料是血液中的水分。浪漫又悲涼一點去看的話，每一滴淚都來自我們的血，我們的血液中也有淚水。原來，「流血不流淚」是錯的，人不能流一滴不帶淚水的血。

我並不會阻止人哭，包括小朋友，作為人，我們已經要遵守太多社會規範，如果就連哭都要偷偷進行，多可悲。

以後，那個朋友想在我面前哭，請隨便。我可以陪你笑，同樣可以陪你哭。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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