必學！YouTube睇片小秘技

YouTube相信大家都經常用，其實使用YouTube都有唔少小秘技，睇吓你係咪每一個都識？

第1招：手勢操作超簡單

大家觀看影片時如果想向後快播的話，輕拍畫面右邊兩下就可以快播10秒，輕拍畫面左邊兩下就是向前快播10秒。10秒是App預設的秒數，用家可以進入App內「設定」、「一般」、「輕按兩下跳播」更換設定，包括5秒、10秒、15秒、20秒、30秒及60秒。觀看影片時想退回主屏幕，只要畫面由上向下一拉就會彈出至主屏幕，而向上一拉就會看到相關的推薦影片。

第2招：播放清單要善用

有好多集劇集想一次過煲的話，呢個時候就要善用播放清單功能。一按Youtube影片預覽圖的3點符號，就會出「儲存至播放清單」選項，並可以儲存至指定播放清單。進入主畫面右下方的「媒體庫」，就會顯示已儲存的播放清單，用家亦可以隨時轉換影片的播放次序。

第3招：播片操作快捷鍵

唔少用家都會使用電腦睇YouTube，咁就一定要記住YouTube快捷鍵喇！最常用必定要是播放、暫停，一般會按空白鍵，其實按K鍵都有相同的效果。如果想跳播影片，按左或右鍵就可以做到跳播5秒效果，跳播10秒的話就要按J或L鍵。鍵盤上由0至9號數字鍵就代表影片播放進度的百分比，換言之按5字鍵就會跳至影片的50%位置，按0字就會由頭開始播放。調校音量大小則可用上下鍵，按M鍵就會立即靜音。最實用就是影片暫停時，按「,」或「.」影片就會逐格移動，更容易找到需要擷取的畫面。

第4招：無痕模式免留記錄

看YouTube時不想留下瀏覽記錄，只要按畫面右上角的帳戶圖案，就會有一項「開啟無痕模式」，開啟模式後，搜尋任何東西都不會留下記錄。關閉無痕模式同樣簡單，同樣按右上角圖案就會出現「關閉無痕模式」，之後就會回復原狀。

第5招：熄芒聽歌

平時使用YouTube聽音樂不可以關閉手機屏幕，因為屏幕關閉時，音樂亦會同時暫停。解決方法是於網頁搜尋YouTube，長按搜尋結果上YouTube，再選擇在新分頁中開啟，並於新分頁按右上角的3點符號，選擇「桌面版網站」。於桌面版網站播放影片時關閉屏幕，此時音樂仍然立即暫停，但打開屏幕後就會出現播夜工具欄，再按播放即可。

第6招：指定時間開始播放

想向朋友分享影片，但希望由指定時間開始播放的話，只要打開桌面版YouTube，並播放需要的影片至指定時間時，同時長按畫面右邊直到出現「複製目前播放時間的影片網頁」即可。另一個方法是，於影片網址後最後加上&t=，之後再輸入影片時間，例如想於1小時5分15秒播放，則輸入1h5m15s，最後就於網址最後加上&t=1h5m15s。當朋友打開網址時，影片會由指定時間開始播放。

第7招：飛走廣告

看YouTube出現廣告是很正常的事，不過有時廣告實在太擾人！這個時候Android用家

可以下載《YouTube Vanced》，iOS的用家就可以下載《Tube Browser》，兩個App打開後介面與一般YouTube沒有分別，但播放影片時就不會再彈出廣告。