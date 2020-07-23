【唔回應叫人除口罩】新城程凱欣中招向受影響人士道歉

新城知訊台執行總監程凱欣證實初步確診新冠肺炎，現仍在醫院隔離接受治療。她在社交網發文向受影響人士致歉：「多謝大家的關心和鼓勵，首先我想向曾經有跟我接觸過的同事及朋友，為他們帶來不便，實在萬二分抱歉。這兩天收到各方好友的問候和祝福，是我今次疫情中最大的得着。特別是新城電台的團隊精神，也可以在今次事件中深深體驗得到，即使事出突然，但同事們應變能力很高，他們叫我甚麼也不用管，只好安心靜養。」

她表示現在醫院接受治療，情況穩定着大家不用擔心：「由入院時的獨立房間轉去四人房，並非外間說我病情反覆，現正服用抗生素，當然身體會有一些反應，但基本上不大問題。認識我的人，向來都知道我積極、樂觀，所以我有信心很快康復出院。」

對於有傳她在潛伏期間在電台做節目時，因怕焗而拒絕佩戴口罩，亦有傳她為了節目質素，亦曾經向DJ和嘉賓們施壓，要求他們脫下口罩做節目。對此她未有具體解釋，只表示：「至於口罩事宜，我不再作任何回應，多謝關心。最後，今次疫情實在非常嚴峻，希望大家多加留意，減少社交活動，勤洗手、消毒、戴口罩，相信我和所有香港人都會打贏這場仗。在此再要多謝我的同事，新城團隊。我以你們為傲。」