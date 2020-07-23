港姐：陳楨怡梁懿婷上圍豐滿搶晒Fo

入圍港姐之一、被指是「女版金宇彬」的陳楨怡，因擁有171cm身高、Model身形，加上大騷纖腰加豐滿上圍，一出場即成焦點，但她受訪時謙說唔覺得其身材有優勝：「件衫都係公司安排，唔係自己揀，平時都會去滑水、打泰拳同做Gym去Keep Fit，靜態方面就鍾意畫畫。」

講到現任男友Andy是歌手戴祖儀的前度，陳楨怡表示一早知情：「呢啲都係佢嘅過去。（又講你愛夜蒲溝仔？）唔係事實，係大學期間嘅正常社交，不時都會參加唔同Event、畢業旅行，全部都係珍貴、美好嘅回憶。」如何備戰？她表示會以平常心、多休息、多做運動應戰，至於問到可滿意記招的防疫安排？她說：「好滿意，覺得部消毒機好專業。」

另一「胸狠」佳麗梁懿婷，當記者大讚她上圍谷出線頭，她勁大反應反問：「吓？點解呀？唔會呀！係件衫嘅設計啫，個個都好好（身材）。」佢又自嘲肉多肥胖，故已定下地獄式減肥大法：「都驚泳裝環節，其他佳麗都好苗條。（想減幾多磅？）5kg，做多啲運動，落海旁跑步。（余詠珊叫你哋唔好出咁多街。）喺屋企都有舉小啞鈴。（想達到邊位佳麗嘅身形？）陳楨怡，覺得佢好靚，好想要佢個身形。」