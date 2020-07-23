個個都係女神！盤點娛圈新一代絕世好女友

成日話選美係進入豪門嘅第一步，目的都係釣金龜做少奶奶，下半世唔使憂，不過呢啲已經係上一代嘅寫照，依家港姐華姐出身嘅花旦，唔單止係無綫獨當一面，有自己事業、靚女又捱得之餘，仲出錢幫埋男友上車、一齊供樓，更愛屋及烏，連男友喜歡嘅卡通人物，都將佢着上身，目的為博男友一笑，呢啲咪最佳女友囉，男人真係要好好珍惜佢哋喇！

湯洛雯愛屋及烏

湯洛雯（靚湯）同馬國明「明湯戀」獲全城祝福，粉絲都知馬國明最愛就係唐老鴨，靚湯就專登買咗唐老鴨Tee，去到海邊影咗輯相送畀男友，而且仲要係四連發，每個Pose都唔一樣，靚湯呢份禮物認真有心思。

馮盈盈出首期唔落名

馮盈盈同舊愛醫生男友Martin拍拖四年，買入何文田豪宅同居試婚，可惜「相見好同住難」，最後分手收場。雖然情已逝，但馮盈盈係過程中絕對係最抵得諗女友，佢有份畀首期助前男友置業，但業主名一欄就冇名，仲傾好男友負責供樓，自己則負責水電煤及日常生活開支，出錢出力同男友捱，呢啲女友去邊度搵呢？

張曦雯照顧被隔離男友

華姐冠軍出身嘅張曦雯同外籍靚仔男友戀情自公開以嚟愛得甜蜜，早前因為外籍男友健身的地方有確診人士，為安全起見自我隔離14天，期間張曦雯就負責起男友一日三餐等要求，為免與男友冇得見，張曦雯就用Facetime同男友溝通，真係體貼又善解人意。

張寶兒出錢助男友上車成功

富家女張寶兒同男友袁偉豪早前豪擲7,000萬買入豪華愛巢，助男友上車成功，唔單止咁，今年袁偉豪生日，寶兒為佢安排一個驚喜生日P，仲特別訂製1:1嘅結他蛋糕，係仿照袁偉豪最愛嘅結他嚟整，寶兒仲喺社交網發表愛的宣言祝賀男友39歲生日，難怪被網民封為絕世好女友！