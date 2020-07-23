本日日本：豪華GLAMPING設施　全天候賞無敵海景

潮流興Glamping，即豪華露營體驗，日本各地都新開不少Glamping設施，新鮮熱辣有GLAMPOCEAN ISESHIMA（グランオーシャン伊勢志摩）於今日開業。設施由伊勢旅館「旅莊海の蝶」負責管理，一共有5個豪華帳篷，每個最多可容納4人，賣點是「最近海邊的豪華露營」，位於三重縣伊勢市的私人海灘上，讓你與海及大自然來個全接觸。帳篷設有冷暖氣、Wi-Fi、個人護理用品等，設備與酒店差不多。5個帳篷分別以海、風、土、木、白為主題設計，室內設計略有不同，並各有不同角度的海洋景觀。由於是私人海灘，沒外人打擾，可以享受寧靜的時光，無敵的伊勢灣景色固然是主打，住客還可以享用地道食材炮製的BBQ、另有一間提供各類飲品及酒類的沙灘屋，可以邊吹風邊嘆番杯。住客亦可免費使用隔鄰「旅莊海の蝶」的露天風呂，度過寫意的假期。

GLAMPOCEAN ISESHIMA

地址：三重縣伊勢市二見町松下1693-1

收費：一泊兩食每人23,100日圓起