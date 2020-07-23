抗疫「熱敷法」　敷1次等於敷100塊面膜？

新一波疫情再度來襲，情況更嚴峻到即使做足防護措施上街，也無法保證不會中招染疫。所以不少女生寧願減少外出，盡量留在家中。而這段期間美容院也關閉，不過居家抗疫又點會阻到絲打扮靚呢？以下介紹的「熱敷法」就不用上美容院，安坐家中也能進行。效果如何？據講敷1次就相當於敷100塊面膜，以及做10次毛孔排毒，簡單4步就可以去黑頭、收毛孔，回復BB滑嫩肌，連美妝達人、明星都有試呢！

熱敷原理：

究竟甚麼是「熱敷法」？其實原理就是利用熱力擴張毛孔，去除皮膚的油脂污垢及進行排毒，同時透過促進血液循環，加強對後續護膚品的吸收能力。

熱敷4步：

「熱敷法」總共有4個步驟，第1步是徹底卸妝及用潔面產品潔淨皮膚表面的油脂污垢。第2步是用溫水（約40度）浸濕毛巾，然後敷臉10至15分鐘，期間毛巾變冷就要再用溫水浸熱。如本身擁有痘痘肌，可在溫水中加入生理鹽水消炎。第3步是趁毛孔張開，立即敷補濕面膜10分鐘。而第4步驟則是趁敷完面膜，塗上小分子精華。

注意事項：

想充分發揮「熱敷法」的功效，就要留意以下重點。

1.熱敷的水溫不能過熱，時間也不能過長，否則反而會引起皮膚敏感。

2.最好用一次性的毛巾，並於使用前先用熱水燙毛巾。

3.皮膚有傷口、發炎、敏感肌不宜進行熱敷法。

4.熱敷後一定要做後續保養，如簡單的補濕面膜和精華便可，因為厚重的乳霜不利於此時皮膚的吸收。

5.一周1至2次即可，使用頻率不宜過密。