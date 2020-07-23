拖半年終開業　李家鼎李泳豪：疫情生意OK

藝人李家鼎及兒子李泳豪到山頂出席食肆開幕，眾人誠心上香，齊齊切燒豬。兩父子表示食肆原本在一月底開張，但因疫情關係，延期了三次，今次終於能夠舉行開幕儀式。

問疫市開張可有擔心？鼎爺說：「冇得驚，順其自然。（今次投資咗幾多？）同幾個Partner（拍檔）一齊夾，多謝佢哋對我有信心，咁嘅環境都一直支持。」並強調鋪頭衞生跟足政府指引外：「仲要加多兩錢肉緊添！門口擺咗消毒機，等大家由頭噴到落腳。」

泳豪表示疫市期間特別設置外賣網，可以買小菜、買湯包，方便大家留在家中食飯。問疫情期間，鼎爺幾間食肆生意可受影響？他感謝上天眷顧。泳豪說：「我哋依家私房菜都做埋午市，又做埋飲茶，疫情期間生意唔係話十分好，但都OK。」

問如果政府要收緊食肆防疫措施？鼎爺說：「只有兩個字，認命，唔通夠膽做呀？人哋都係想你好啫，我哋會跟足政府要求之餘，仲會加倍。」

問這段期間可有見孫仔孫女？鼎爺說：「之前都有一齊行山，但依家就遲啲先啦，始終小朋友抵抗力弱啲，以防萬一，Happy時間來日方長。」