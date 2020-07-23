港姐：陳楨怡先天條件贏晒　擺咩Pose都靚

16位港姐佳麗進行網上「頭炮大考驗」，1對1擺Poee PK戰直播，選出Queen of Posing。司儀是陸浩明，三位師姐何依婷、張寶兒及鄧卓殷就做評判。期間，鄧卓殷示範擺出放閃Pooe，她給師妹貼士，指最緊要放，誇張點都可以。而之前拍劇有洗車場口的何依婷則擺出「洗車Pose」，相當優雅。至於張寶兒則被要求擺出袁偉豪向她求婚時的POSE，她擺出不敢面對的Pose，相當搞笑。

首先出場的佳麗是范倩雯及陳煦凝，二人分別擺出瞓歪頸及不幸落選及出街未剪牌仔的Pose，陳煦凝被讚腰部纖瘦，做足準備，Pose夠Sharp，而范倩雯則不時擘大個口，相當搞笑。最後由陳煦凝順利進級。

之後另一Pair是陳楨怡挑戰陳煦凝，陳楨怡明顯身形取勝，擺乜Pose都靚，十足模特兒一樣，二人被鄧卓殷大讚合拍，陳楨怡指自己最滿意腰部位置，但因為怕走光，故擺POSE時放手於心口，她又被張寶兒讚她「熟手」，擺Pose時好自然，何依婷笑言自己都被她吸引，不時望着她。最終由陳楨怡取勝。

到陳楨怡與侯嘉欣被要求擺出黑色暴雨沒有帶雨傘、踩水氹及耕田Pose，侯嘉欣十足傻大姐般，Pose甚誇張，三位師姐都讚她可愛，事後侯嘉欣表示自己學跳舞，所以姿勢較豐富。

之後侯嘉欣PK何孟珊，二人要扮港姐Logo及頭頂中雀屎的Pose，侯嘉欣的Pose依然戲劇性，之後二人擺出向陸浩明放電的Pose，何孟珊擺出S姿勢十分Sexy。

此外，三位師姐以舉左右手來畀分，發現原來何依婷是不懂得分左右。