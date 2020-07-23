NBA球星Kevin Durant　打造「猿」美音色

日本潮流品牌A BATHING APE® 自上世紀90s創立至今，最為人津津樂道的撒手鐧就是擅長打造無窮無盡的聯名合作，將其標誌性迷彩圖案融入不同類型產品都毫無遺和感，甚至為該產品帶來煥然一新的感覺。好像今次BAPE®就搭上紐約高級音響品牌MASTER & DYNAMIC，攜手推出兩款頭戴式及入耳式無線耳筒。

A BATHING APE® x MASTER & DYNAMIC聯名系列同步推出MW65無線主動降噪頭戴式耳筒及MW07 PLUS真無線入耳式耳筒，兩款設計均有BAPE®經典ABC迷彩及由NBA球星Kevin Durant設計的STUDIO 35迷彩選擇。前者具有兩種主動降噪模式及配備40mm鈹金屬（Beryllium）驅動單元，可以根據佩戴者所處環境製定聲音，在任何環境中保持享受無損音質；後者支援藍牙5.0技術，於30米範圍內穩定連接，而每邊耳筒均配備一個麥克風波束，從而形成雙波束降噪麥克風陣列（Microphone Array）濾除外部雜訊，透過10mm鈹金屬（Beryllium）驅動單元帶來絕佳音質體驗。