宅家煲好戲　張智霖戲劇人生冷暖在心

新冠肺炎疫情進入第三波，戲院再度關閉，如果想睇戲，就要喺屋企搵戲「煲」，究竟一班藝人會有乜嘢星級推介？同埋點解要介紹畀大家先？

張智霖（ChiLam）有份演嘅《總是有愛在隔離》暫時未知幾時上映，除該片外，佢話自己仲有好幾部戲拍咗但未有得上畫，談到內地工作，他指因為返內地要隔離14日，要被困14日喺心態上未必接受到，所以要睇定啲先，感謝製作單位調動配合。

提到依家冇得入戲院睇戲，佢就推介喺屋企睇電影《缺氧37秒》：「呢套戲係講一對雙胞胎，因為最後出世嗰個曾經缺氧37秒，之後出現腦麻痹，影響到佢之後嘅生活，我覺得套戲拍得好好，令到我覺得幸福並唔係必然，要珍惜所有。」

除此之外，他又推介內地節目《乘風破浪的姐姐》，見到30位女演員大放異彩，提醒自己都要喺工作上全力以赴。

至於去年有兩部電影入圍角逐金像獎最佳女主角同最佳女配角嘅余香凝，就喜歡睇喜劇：「我喺屋企會睇啲輕鬆、好笑、浪漫為主嘅戲，因為疫情關係，睇新聞大家都會有好多嘢擔心；最近我睇咗兩齣戲，一套係《The Holiday》講兩個女主角因為失戀而交換咗間屋度假，期間物色到愛人，幾開心同好笑，睇完之後會覺得緣分係急唔嚟，上天會安排，有時攞走你一啲嘢，佢又會畀番啲嘢你。」

另一套是《The Change Up》：「講兩個唔同身份嘅男人調轉咗身體，本來佢哋都各自好羨慕對方嘅生活，轉換咗之後都覺得好輕鬆自在，但最後都覺得對方人生應該畀番對方，呢齣戲係叫人唔好因為事業而忽略一啲其他嘢，要更加留意番同唔好Miss身邊嘅嘢。」原本余香凝七月底開戲，但依家因為疫情關係要延後，所以好希望疫情快啲過，大家身體健康去開工，亦希望套戲可以盡快開功。

至於「宅男女神」鄧月平不嬲都係周星馳粉絲，喺屋企睇戲當然首選「至愛」嘅周星馳系列：「依家冇得去戲院睇戲，喺屋企睇戲嘅話，我會推介《西遊記大結局之仙履奇緣》同埋《回魂夜》，雖然係喜劇，但有好多情節都會令人有所反思，同埋周星馳嘅電影好注重細節，每睇一次，我都會發現到唔同嘅嘢，周星馳嘅戲好特別，喜劇得嚟又會唏噓，而唏噓得嚟又有喜劇，所以，想推薦畀大家。」

而影壇新貴衛詩雅就話要睇勵志片：「我會翻煲電影《小婦人》，呢套係講1868年一班女仔嘅奮鬥史，因為嗰陣時，女性地位比較低，佢哋都能夠創出一番事業，自強不息，仲會幫助身邊人，係一套好勵志同埋好鼓勵女性嘅電影。」