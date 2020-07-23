港姐：郭柏妍扮大肚都靚過人

今屆16位本地佳麗繼下午首度會見傳媒後，晚上即進行網上1對1甫士PK戰。郭柏妍及鄺美璇登場，起初要求二人擺「左眼見到鬼」甫士，兩女均以手遮眼，之後就做「金雞獨立」甫士，惟單腳企的郭柏妍企唔穩，最後兩女被網友要求擺「懷孕」pose，郭柏妍即拗腰又摸肚，被評判鄧卓殷讚她既可騷長腿，又能同時騷腰，非常厲害，結果先由郭柏妍勝出，之後她便與賴琦媛鬥，第一個就擺出「自己好大隻」甫士，賴琦媛大騷老鼠仔，之後擺「打排球食波餅」甫士，賴琦媛擘大口，郭就以保護式遮臉，最後兩女大擺「撞衫」Pose，不約而同非常有戲，但結果就由賴琦媛勝出。

而到賴琦媛與羅雪妍PK時，首先模仿名畫「吶喊」，之後就擺「突然十號風球」及「扭親腳見記者」甫士，羅雪妍大晒甜美笑容，被何依婷大讚可愛，即使扭腳都咁燦爛，結果仍然是羅雪妍勝出，最後羅雪妍再與梁懿婷鬥，先後做出「華麗洗頭」、「跌落海浸親」及「穿上高踭鞋一隻腳攝入坑渠」甫士，鄧卓殷笑指梁一隻腳攝入渠，但另一隻腳仍可以單企非常意外，不過最後仍由羅雪妍勝出，之後羅就與連佳麗進行PK，起初被要求擺「MK」甫士，兩女齊齊嘟嘴，之後「截的士」甫士，連佳麗就擺出芭蕾舞Pose，非常優雅，相反羅雪妍則一臉霸氣擺出手，最後到「中六合彩頭獎」甫士，兩人不約而同笑到四萬咁口，但最後也是由羅雪妍勝出。