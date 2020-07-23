馮盈盈畀導演鬧唔識做戲　阿哥黃嘉樂竟然讚好

藝人馮盈盈於無綫節目《#後生仔傾吓偈》中大爆自己被導演鬧到差點喊，一場同哥哥久別重逢的戲，被導演「開咪」話：「馮盈盈你識唔識呀！唔係咁做呀！你到底知唔知做緊啲乜呀！」據知，盈盈指的那場戲，正是她參與的第一套劇《果欄中的江湖大嫂》，而拍檔是她劇中哥哥黃嘉樂。嘉樂接受東網訪問時謂：「我覺得新人畀人鬧吓係好事嚟，成長先會快，盈盈嗰套係第一套劇，出嚟反應都好好，其實都唔可以話鬧，不過對於新人嚟講，佢唔熟個導演，可能反應會大啲。喺我哋呢行做得耐都知，如果個導演係合情合理因為戲而鬧你嘅話，你要真心多謝佢添。」

而無綫小花劉佩玥想法同樣正面，她坦言：「其實我覺得每個演員都有新過，心態係好重要，啱啱拍劇咩都唔識係好正常，所以最重要係虛心受教，唔好驚，同經驗豐富嘅同事溝通多啲。咁受教就預咗要接受批評、指導，我覺得經歷呢個階段係必需嘅，冇人一生出嚟就識演戲，導演又好，台前幕後前輩其實肯話你肯教你都係『愛之深，責之切』，如果唔係拍得唔好出街畀觀眾鬧咪仲慘，可能我夠厚面皮啦，人哋鬧我，我都當佢係塞錢入我袋，我覺得唔錫你就唔會提醒你，到依家我都仲係咁覺得。『鬧』同『提醒』都係在乎心態，冇嘢係解決唔到嘅！只有接受自己的不足先可以走得更遠。」

至於同為新人的何依婷受訪時表示自己算幸運，未曾被導演「開咪」咁鬧：「我覺得自己做得唔好，做唔到導演要求嘅時候，會好唔開心，怕連累大家。雖然人哋冇鬧，導演都好有耐性咁講解，但返到屋企覺得好自責，有一種冇力感，所以自己會喺屋企練戲練好多次，然後問家人做得自唔自然，盡量減少自己NG情況。」

而劉穎鏇亦謂：「印象中我冇畀過導演開咪鬧，不過話就一定有，我寧願佢哋鬧我，因為自己都算新人，喺中文上未必係最好，所以每次拍攝都Open樂意多啲人肯畀意見我，邊啲位需要改善，係好事嚟嘅，我又唔覺得靚女會有優勢，都唔想係咁，希望每次都有進步，快啲Pick Up到。」

同樣廣東話不太靈光的劉溫馨亦表示：「當年喺戲劇學院讀書，交功課成日畀老師鬧，老師好嚴謹，可能畀人鬧得多，所以到出嚟做嘢，都唔會覺得係畀人鬧緊，我好鍾意拍劇，事前會做好多準備，如果導演提出問題我會改，亦都會同身邊前輩身上學習。」