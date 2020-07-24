東方日報C1：候選港姐陳楨怡廖慧儀「胸軍」反撲

無綫因疫情嚴峻而「封城」4日進行大消毒，但昨日有限度「解封」舉行港姐記者會，活動上做足防疫措施，並要求候選佳麗「禁足」減少外出。16位佳麗正式見傳媒，穿上大會指定服飾後，優、缺點無所遁形！廖慧儀、陳楨怡愈戰愈勇，大晒Big爆上圍，反觀大熱人選明顯跌Watt，郭柏妍屬「高瘦平」一族，何孟珊則面腫又腿粗。

無綫首日「解封」電視城舉行《2020香港小姐競選》記者會，席間有多重防疫措施，傳媒進入電視城前要經過雙重體溫檢測；藝員及傳媒進入錄影廠前，要經過智能測溫消毒通道；場內以膠板分隔攝影記者，記者席隔位坐，一眾佳麗則隔着膠板受訪，保持社交距離。

侯嘉欣向對手取經

眾佳麗穿上大會指定的貼身牛仔褲及不同款式的白色上衣示人，當中「狂野空姐」廖慧儀、「女版金宇彬」陳楨怡及「仙氣嘉欣」侯嘉欣愈戰愈勇，連梁懿婷亦胸狠晒線出擊。廖慧儀穿吊帶背心，豐滿上圍幾乎破衫而出，她受訪時謙稱：「呢件衫係緊少少，條腰會出啲。（上圍都好出！）可能係公司專登安排，哈哈！」說到她下盤相對「穩重」，她說：「亞洲好多女性下盤、大髀位都係難減啲，依家有減肥、做運動，自己肌肉較多。」而她在社交網以過來人身份向應屆DSE考生作分享，有網民指她讀高級文憑卻扮有料，不過EQ甚高的她以一句「純分享啫！」解圍。

「高富美」陳楨怡愈來愈標青，身高1米71的她擁有Model身形，加上纖腰及豐滿上圍，出場即成為焦點。提到現任男友是歌手戴祖儀的舊愛，她表示早已知情：「呢啲係佢嘅過去。（你鍾意夜蒲溝仔？）唔係事實，只係大學嘅正常社交。」至於侯嘉欣坦言想請教廖慧儀如何操得更弗，謙稱有點肥，會注意飲食和控制體重，而「胸狠」的梁懿婷自嘲肥胖型，已決定地獄式減肥。

佳麗接「禁足令」防疫

相反，之前大熱人選「港版子瑜」郭柏妍及「翻版黃心穎」何孟珊明顯跌Watt！郭柏妍身形「高瘦平」，但她不覺輸蝕：「自覺身材屬於勻稱，不過要積極減肚腩。」較為斯文怕醜的她自知口才及多方面未達標，所以會翻睇過往的港姐賽事做功課，提升自信。

至於何孟珊出場時透Bra，她表示沒有留意，只希望影相效果不會太明顯。見她面部浮腫及腿粗，她坦言前晚有點累，加上心情緊張導致失眠，所以有點水腫。之前任職護士的她被問到覺得大會的防疫措施做得如何？她說：「幾好，台前台後都保持社交距離，喺後台有戴口罩，做訪問有塊膠板，可以減低飛沫傳播。」

大會統籌經理余詠珊透露最多會有3位海外佳麗加入，現正進行隔離及辦理文件手續，決賽將於8月下旬舉行，期間會進行淘汰，亦安排了兩個節目，由分量十足的藝人考驗佳麗。她又表示之後會購入更多消毒設備，問到可擔心疫情影響賽事？她說：「冇得擔心，會做好防疫措施，同埋叫佳麗少啲出街。」另外，大會已在社交網展開投票活動，得票最高的10位佳麗將在下輪淘汰賽晉級。

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